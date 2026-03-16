Come funziona la truffa del filo invisibile al bancomat e come difendersi

Hai fatto l’operazione al bancomat centinaia di volte, eppure un gesto così abituale può nascondere un rischio significativo.

In questo testo esploriamo il fenomeno del ‘filo invisibile’, una tecnica pratica che sfrutta la distrazione dell’utente per ottenere la carta e il PIN. Capire come funziona questo raggiro aiuta a difendersi senza rinunciare alla comodità dei prelievi.

La minaccia è concreta e vicina: non si tratta di un attacco informatico remoto ma di una manomissione fisica dello sportello che si svolge in pochi istanti. Con termini semplici vedremo le varianti più comuni, i segnali che devono mettere in allerta e le azioni da intraprendere se qualcosa non va durante un prelievo.

Come avviene la manomissione

La tecnica del ‘filo invisibile’ consiste nell’inserire, con precisione, un sottilissimo elemento dentro la fessura del bancomat in modo che la carta venga trattenuta parzialmente. Questo espediente non impedisce la lettura dei dati da parte del dispositivo: la macchina può richiedere il PIN come se nulla fosse. La paura o la confusione dell’utente quando la carta non ritorna in mano sono la leva emotiva sfruttata dai truffatori per completare l’inganno, inducendo la vittima a ripetere azioni che compromettono la sicurezza.

Varianti tecniche e dispositivi

Accanto al filo esistono altre modalità di frode: il card trapping e il cash trapping usano piccoli dispositivi inseriti nello sportello per bloccare la carta o il denaro erogato. Altri gruppi impiegano il skimming, ovvero lettori clandestini posizionati sopra o dentro il terminale che copiano i dati della banda magnetica. Questi strumenti spesso sono così discreti che l’occhio non allenato non li nota, mentre le informazioni raccolte vengono poi utilizzate per clonare le carte e svuotare conti altrove.

Perché la truffa funziona

Il successo di questa frode si basa su due fattori: la fiducia e la fretta. Gli utenti si fidano del bancomat come di un servizio automatico e tendono a reagire impulsivamente quando qualcosa non funziona. I truffatori sfruttano questo stato emotivo offrendo aiuto o suggerendo di riprovare, così assistono alla digitazione del PIN o impongono azioni che compromettono la sicurezza. L’interazione umana simulata è quindi parte integrante della frode.

Segnali che non bisogna ignorare

Alcuni indizi sono ricorrenti e vanno presi sul serio: sportello dall’aspetto alterato, resistenza nell’estrazione della carta, persone troppo interessate ai tuoi movimenti, o istruzioni insistenti da parte di sconosciuti. Se il terminale mostra anomalie o se qualcuno cerca di aiutare premendo il tasto del PIN o suggerendo di ripetere l’operazione, è molto probabile che si tratti di una situazione a rischio. Meglio interrompere e allontanarsi in sicurezza.

Precauzioni pratiche e comportamenti consigliati

Per ridurre la probabilità di essere vittima di queste truffe è utile adottare alcune misure semplici ma efficaci: controllare l’aspetto dello sportello prima di inserire la carta, coprire la tastiera mentre si digita il PIN, evitare di digitare nuovamente il codice su richiesta di terzi e preferire luoghi illuminati e frequentati per i prelievi. In caso di carta trattenuta, è consigliabile chiamare subito la propria banca e segnalare l’accaduto senza accettare l’aiuto di passanti sconosciuti.

Se sospetti un manomissione, blocca la carta tramite l’app o il servizio clienti e presenta una denuncia alle autorità competenti. Le banche dispongono di procedure per gestire il recupero dei fondi in caso di frodi dimostrate: conservare eventuali prove e annotare orari e descrizioni può facilitare le indagini. La prevenzione e la calma restano le armi migliori contro il filo invisibile.