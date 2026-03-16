Nowcast core PCE e reazione dei mercati: differenze tra Goldman Sachs e Cleveland Fed

Negli ultimi giorni i mercati hanno concentrato l’attenzione sulle stime istantanee di inflazione e sulle letture preliminari del core PCE.

Da un lato, il tracking di Goldman Sachs segna una lieve risalita della pressione sui prezzi per febbraio; dall’altro, il Cleveland Fed suggerisce tendenze più contenute per febbraio e marzo. Queste discrepanze non sono solo numeri: derivano da approcci e dati diversi e influiscono sulle aspettative di politica monetaria. Le fonti sottostanti includono dati BEA, il nowcast del Cleveland Fed consultato il 3/15 e il materiale di Goldman Sachs del 3/11, oltre a calcoli indipendenti dell’analisi qui presentata.

Contestualmente, la risposta dei mercati è stata volatile: i futures sull’S&P 500 (ESH26) hanno segnato un recupero di circa +0,33% nella mattinata del 13 marzo, sostenuti dal ritracciamento del prezzo del WTI. L’andamento dei prezzi del petrolio è rimasto sensibile alle notizie geopolitiche: una temporanea sospensione di alcune sanzioni su carichi petroliferi già in mare e le ipotesi di una deroga alla legge marittima americana hanno alleviato i timori d’offerta, attenuando parzialmente gli effetti dei conflitti in Medio Oriente.

Divergenze metodologiche e perché contano

La prima differenza fondamentale tra le stime sta nei dati e nella metodologia. Il Cleveland Fed costruisce il suo nowcast su un insieme limitato di serie temporali—CPI, PCE, prezzi del petrolio e della benzina per i risultati headline—utilizzando un modello statistico di autoregressione e diffusione di segnali. Al contrario, il tracking di Goldman Sachs incorpora anche input giudiziali dei suoi economisti, che possono aggiustare le stime in base a informazioni qualitative e cambiamenti di contesto geopolitico. Questa distinzione spiega perché le due fonti possano generare risultati non coincidenti pur partendo dagli stessi indicatori sottostanti.

Metodo e sorgenti dei dati

Nel dettaglio, un nowcast basato solo su serie storiche tende a reagire più lentamente a shock esogeni se questi non sono ancora ben visibili nei dati quantitativi. Integrare giudizio permette invece di anticipare effetti come interruzioni di supply chain o misure politiche temporanee, ma introduce un elemento di soggettività. Entrambi gli approcci hanno pregi e limiti: il primo privilegia la riproducibilità, il secondo la prontezza interpretativa. Per gli operatori è cruciale sapere quale metodo si sta osservando quando si reagisce a una stima pubblicata.

Cosa significa per la politica monetaria

Le implicazioni per la Fed sono immediate: stime più alte di core PCE aumentano la pressione per mantenere i tassi invariati più a lungo, mentre stime più contenute favoriscono l’ipotesi di un allentamento. In questo contesto, Goldman Sachs ha rivisto il calendario dei tagli, spostando il primo intervento da giugno a settembre e alzando le probabilità di recessione al 25%, citando proprio i rischi inflazionistici legati al conflitto in Medio Oriente.

Movimenti dei mercati e dati macro in rapida successione

La recente volatilità ha avuto riflessi ampi: nella sessione precedente gli indici hanno accusato perdite, con molte delle azioni tecnologiche e di chip in calo e titoli bancari sotto pressione dopo notizie su limitazioni ai riscatti in alcuni fondi di credito privato. Al contempo, nomi legati all’agricoltura e alle materie prime hanno sovraperformato, beneficiando delle interruzioni logistiche e delle prospettive di prezzi più elevati. Nel mercato obbligazionario il rendimento del titolo decennale Usa si è attestato intorno al 4,28%, mentre i futures sui tassi scontano praticamente la probabilità di nessuna modifica alla prossima riunione della Fed (99,1% di non cambiamento).

Indicatori chiave da monitorare

Nei giorni centrali di questa fase entrano in gioco numerosi dati: il core PCE di gennaio (atteso intorno a +0,4% m/m e +3,1% annuo), la seconda stima del PIL del quarto trimestre (prevista intorno a +1,4% annualizzato), le JOLTS, gli ordini di beni durevoli e gli indici di fiducia dei consumatori. Questi indicatori calibreranno le aspettative sul ritmo dell’attività economica e sull’evoluzione del mercato del lavoro, determinando la finestra temporale in cui la Fed potrà considerare un’inversione di rotta.

Rischi principali e scenari plausibili

Le variabili di rischio restano chiaramente il corso del conflitto in Medio Oriente, l’evoluzione dei prezzi energetici e la stabilità del mercato del credito. Un’accelerazione dei prezzi del petrolio potrebbe riaccelerare l’inflazione di fondo e rinviare l’avvio del ciclo espansivo dei tagli, mentre un indebolimento rapido del mercato del lavoro potrebbe indurre la Fed ad agire prima di quanto atteso. In ogni caso, la coesistenza di nowcast divergenti aumenta l’incertezza per gli investitori: seguire con attenzione il core PCE, i rendimenti sovrani e i segnali dal credito privato rimane essenziale per orientare le decisioni.

In sintesi, la convivenza di modelli statistici e valutazioni giudiziali ha generato uno scenario in cui le stime di inflazione non sono univoche e il prezzo del petrolio continua a dettare la direzione dei mercati. Per chi osserva l’evoluzione delle politiche monetarie e dei portafogli, la lezione è chiara: saper leggere sia i numeri che il contesto qualitativo è fondamentale per interpretare correttamente l’impatto di core PCE, nowcast e delle tensioni geopolitiche.