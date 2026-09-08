Esplora le proprietà di lusso in Umbria con consulenti immobiliari specializzati

Esplora le proprietà di lusso in Umbria con consulenti immobiliari esperti. Scopri le soluzioni abitative più richieste nella regione, dai casali tradizionali a ville moderne.

L’Umbria, con i suoi paesaggi incantevoli e la sua ricca storia, è una delle regioni più ambite per gli investimenti immobiliari in Italia. In questo contesto, due professionisti del settore, Miriam Celeste e Claudia Pucci, offrono la loro esperienza per aiutare i clienti a trovare la soluzione abitativa perfetta.

Con una profonda conoscenza del territorio e una passione per l’immobiliare, queste esperte sono in grado di guidare i loro clienti attraverso un’ampia gamma di opzioni, dalle ville di lusso ai casali tradizionali tutte immerse nella bellezza naturale dell’Umbria.

Miriam Celeste: un’esperienza internazionale al servizio dell’Umbria

Miriam Celeste, originaria di Varese ma con una vasta esperienza internazionale, ha trovato nella regione umbra la sua dimora ideale. La sua passione per l’immobiliare si estende a una vasta gamma di proprietà, dalle case di lusso alle dimore storiche tutte situate in alcune delle zone più pittoresche dell’Umbria, come PerugiaArezzoCortona e Urbino.

Tra le proprietà offerte da Miriam Celeste, spiccano un casale tradizionale da ultimare a Montone, immerso nel verde e a pochi minuti dal centro, e una porzione di villa moderna in Classe A2 alle porte del centro storico di Umbertide. Inoltre, una dimora panoramica nel cuore verde dell’Umbria e un esclusivo casale umbro vicino alla città offrono soluzioni uniche per chi cerca un rifugio di lusso nella campagna umbra.

Proprietà storiche e rendite garantite

Tra le offerte più esclusive, spicca una proprietà storica con giardino e piscina nell’Alta Valle del Tevere, che offre anche una rendita garantita. Questa soluzione è ideale per chi cerca un investimento sicuro e redditizio, oltre che una residenza di lusso.

Claudia Pucci: determinazione e passione per l’immobiliare

Claudia Pucci, una professionista tenace e determinata, affronta ogni sfida con impegno e costanza. La sua passione per l’immobiliare si riflette nella vasta gamma di proprietà che offre, tutte situate in alcune delle zone più belle dell’Umbria, come SpelloFoligno e Montefalco.

Tra le proprietà offerte da Claudia Pucci, spiccano una country house con piscina e ampio portico nella campagna di Spello, un elegante casale tra le colline umbre a Foligno, e una villa con piscina panoramica sulle colline di Montefalco. Inoltre, un autentico cielo-terra nel cuore di Spello e una splendida villa al limitare del bosco a Sabola offrono soluzioni uniche per chi cerca un rifugio di lusso nella natura.

Soluzioni abitative moderne e tradizionali

Claudia Pucci offre anche soluzioni abitative moderne, come un cielo-terra con ascensore privato a Foligno, che combina comfort e stile in un ambiente unico. Queste proprietà sono ideali per chi cerca un mix di modernità e tradizione, immerso nella bellezza naturale dell’Umbria.

Con la loro esperienza e passione, queste professioniste sono in grado di guidare i clienti attraverso un viaggio alla scoperta delle meraviglie dell’immobiliare umbro.