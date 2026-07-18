Come i prezzi della benzina influenzano l’ottimismo economico degli americani

Il sentiment dei consumatori è salito a 54.4, il livello più alto da febbraio, grazie al calo dei prezzi della benzina. Scopri i dettagli e le implicazioni.

Il recente calo dei prezzi della benzina ha portato un raggio di sole nel panorama economico degli Stati Uniti. Secondo l’ultimo sondaggio dell’University of Michigan il sentimento dei consumatori è aumentato del 10%, raggiungendo un valore preliminare di 54.4 il più alto da febbraio di quest’anno. Questo miglioramento è stato attribuito principalmente alla diminuzione delle pressioni sui prezzi del carburante nelle ultime settimane.

Tuttavia, nonostante questo miglioramento, il sentimento rimane inferiore del 12% rispetto a un anno fa, riflettendo le persistenti preoccupazioni per i prezzi elevati. La direttrice del sondaggio, Joanne Hsu ha sottolineato che il miglioramento è stato diffuso tra diverse fasce della popolazione, indipendentemente da età, reddito, ricchezza e affiliazione politica.

L’impatto del calo dei prezzi della benzina

Il sondaggio, condotto tra il 23 giugno e il 13 luglio ha catturato un periodo in cui i prezzi della benzina erano relativamente bassi. Questo ha avuto un impatto significativo sul sentiment, che è salito al livello più alto da febbraio. Tuttavia, con i prezzi della benzina che mostrano segni di ripresa, c’è il rischio che il sentimento possa diminuire nuovamente.

Il calo dei prezzi della benzina ha avuto un effetto positivo anche sulle aspettative di inflazione. Secondo il sondaggio, le aspettative di inflazione per l’anno prossimo sono scese al 4.2% rispetto al 4.6% di giugno. Tuttavia, questo valore rimane significativamente più alto rispetto al 3.4% registrato a febbraio, prima dell’inizio del conflitto con l’Iran.

Le prospettive economiche

Nonostante il miglioramento del sentimento, gli esperti mettono in guardia contro un eccessivo ottimismo. Il mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione del 4.2% rimane solido, ma le spese al consumo sono aumentate solo dello 0.2% a giugno, secondo i dati del Commerce Department. Escludendo i prezzi della benzina, la spesa è aumentata dello 0.7% un segno positivo ma non sufficiente per un’ebollizione economica.

Il conflitto in Medio Oriente continua a rappresentare una minaccia per la stabilità dei prezzi dell’energia. Qualsiasi escalation potrebbe invertire i recenti miglioramenti nel sentimento dei consumatori. Inoltre, il sondaggio dell’University of Michigan ha subito critiche per il suo passaggio alle risposte online, ma la direttrice Hsu difende la metodologia, sottolineando che le percezioni economiche sono naturalmente cambiate dopo la pandemia.

Il futuro del sentiment dei consumatori dipenderà in gran parte dall’evoluzione del conflitto in Medio Oriente e dalla capacità di stabilizzare i prezzi dell’energia.