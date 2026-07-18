Tutto Quello Che Devi Sapere sul Cdp Fx 1.955% Jun31 Cny

Scopri le caratteristiche del Cdp Fx 1.955% Jun31 Cny, un nuovo titolo di stato emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con un tasso cedolare annuo del 1,955%.

Nel panorama finanziario del 2026, la Cassa Depositi e Prestiti ha introdotto un nuovo strumento di investimento che sta attirando l’attenzione degli operatori del mercato. Il Cdp Fx 1.955% Jun31 Cny rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca rendimenti stabili e sicuri. Questo titolo di stato estero, con una struttura plain vanilla offre un tasso cedolare annuo del 1,955%, pagato su base annuale.

Il titolo è stato emesso per un ammontare complessivo di 1 miliardo di CNY e ha iniziato a essere negoziato sul MOT a partire dal 18 giugno 2026. La sua scadenza è fissata per il 18 giugno 2031 offrendo un orizzonte temporale di cinque anni per gli investitori.

Caratteristiche Principali del Cdp Fx 1.955% Jun31 Cny

Il Cdp Fx 1.955% Jun31 Cny è un titolo di stato estero con una struttura plain vanilla il che significa che non presenta opzioni o derivati complessi. Questo lo rende un investimento relativamente semplice e trasparente. Il titolo ha un lotto minimo di 1.000.000 CNY rendendolo accessibile a una gamma più ampia di investitori istituzionali.

La valuta di negoziazione e liquidazione è il CNY il che lo rende particolarmente interessante per chi opera nel mercato cinese. Il titolo è negoziato in corso secco e la base di calcolo è ACT/365 un metodo di calcolo comune per i titoli di Stato.

Rendimenti e Cedole

Uno degli aspetti più interessanti del Cdp Fx 1.955% Jun31 Cny è il suo rendimento effettivo a scadenza. Il rendimento lordo è del 1,95% mentre quello netto è del 1,45%. La cedola è pagata annualmente e il rateo lordo è di 0,17675 con un rateo netto di 0,1308.

La duration modificata del titolo è di 4,63 un indicatore importante per gli investitori che vogliono comprendere la sensibilità del prezzo del titolo ai cambiamenti dei tassi di interesse. Il prezzo di riferimento è fissato a 100 con una data di riferimento al 17 luglio 2026.

Modalità di Negoziazione e Clearing

Il Cdp Fx 1.955% Jun31 Cny è negoziato sul MOT uno dei principali mercati di negoziazione per i titoli di stato. Il clearing e il settlement sono gestiti da Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo garantendo un alto livello di sicurezza e trasparenza nelle transazioni.

La data di godimento e la data di stacco della prima cedola coincidono con la data di inizio negoziazione, ovvero il 18 giugno 2026. Questo significa che gli investitori iniziano a beneficiare delle cedole fin dall’inizio del periodo di negoziazione.

955% Jun31 Cny rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano un titolo di stato stabile e con un rendimento prevedibile. Con un tasso cedolare annuo del 1,955% e una struttura semplice, questo strumento finanziario offre un equilibrio tra sicurezza e rendimento.