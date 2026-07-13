Euronext Growth Milan: le date e gli importi dei dividendi 2026

Un'analisi dettagliata dei dividendi 2026 delle società quotate su Euronext Growth Milan, con focus su date di stacco e pagamento

Il panorama dei dividendi 2026 delle società quotate su Euronext Growth Milan offre un quadro interessante per gli investitori. Questo mercato, dedicato alle PMI dinamiche e competitive, ha visto diverse aziende annunciare le proprie distribuzioni, con date di stacco e pagamento che variano significativamente.

Le società quotate su Euronext Growth Milan, che vanno da 4AIM Sicaf a Expert.ai hanno presentato ai propri consigli di amministrazione le proposte di dividendi basate sui conti del 2026. Alcune hanno scelto di non distribuire, mentre altre hanno optato per cedole in denaro o in azioni.

Le società che distribuiscono dividendi in denaro

Tra le società che hanno deciso di distribuire dividendi in denaro spiccano nomi come ABC Company che ha annunciato un dividendo di 0,059454 euro con data di stacco il 13 luglio 2026 e pagamento il 15 luglio 2026. Inoltre, ABC Company ha previsto un’assegnazione gratuita di un’azione di categoria A ogni 59 azioni possedute, con data di pagamento fissata al 29 luglio 2026.

Arterra Bioscience ha annunciato un dividendo di 0,15 euro con data di stacco il 4 e pagamento il 6 . Anche Confinvest ha deciso di distribuire un dividendo di 0,034 euro con data di stacco il 30 e pagamento il 1° .

Datrix ha fissato il pagamento del proprio dividendo al 22 giugno 2026 con un importo di 0,033 euro mentre Directa SIM ha annunciato un dividendo di 0,6 euro con data di stacco il 18 e pagamento il 20 .

Le società che distribuiscono dividendi in azioni

Alcune società hanno scelto di distribuire dividendi in azioni offrendo ai propri azionisti un’opportunità di investimento diretto. Ad esempio, ABC Company ha previsto un’assegnazione gratuita di un’azione di categoria A ogni 59 azioni possedute, con data di pagamento fissata al 29 luglio 2026.

Questa modalità di distribuzione è particolarmente interessante per gli investitori che desiderano aumentare la propria partecipazione azionaria senza dover sostenere ulteriori costi di acquisto.

Le società che non distribuiscono dividendi

Non tutte le società quotate su Euronext Growth Milan hanno deciso di distribuire dividendi nel 2026. Tra quelle che hanno scelto di non distribuire, troviamo 4AIM SicafAatechAcquazzurraAdventureAlfio Bardolla TGAlfonsinoAllcoreAmbromobiliareATON Green StorageBellini NauticaBolognafiereBraga MoroCasta Diva GroupCircleClaboCleanBnBCloudia ResearchCofleCogefeedCom.TelCompagnia dei CaraibiConvergenzeCopernico SIMCreactives GroupCrowdfundmeCube LabsCulti MilanoCyberooDatrixDBA GroupDedemDeodato.GalleryDestination ItaliaDHHDiadema CapitalDigitouchDirecta SIMDistribuzione Elettrica AdriaticaDotstayDoxeeE-GlobeE-NoviaE.T.S.EcomembraneEcosuntekEdgelabEdil San FeliceEdiliziAcrobaticaEgomniaElEsElsa SolutionsEmma VillasENA (ex SIF Italia)EnergyEnergy TimeEnertronica SanternoEprcomunicazioneErredueEsautomotionESIESPEEstrimaeVISOExecus e Expert.ai.

Questa decisione può essere legata a diverse strategie aziendali, come la reinvestimento dei profitti per la crescita futura o la necessità di mantenere liquidità per affrontare sfide di mercato.

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