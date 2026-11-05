Scopri quali scenari politici daranno forma al futuro di Bitcoin, XRP e dei mercati globali.

Le elezioni di metà mandato del 2026 hanno scatenato una serie di valutazioni tra gli esperti di finanza. JPMorgan ha mappato quattro possibili risultati, ognuno con una diversa influenza sul mercato delle criptovalute e sugli asset tradizionali. Parallelamente, il commentatore di mercato noto come Bull Theory ha evidenziato la volatilità che potrebbe emergere in tutti gli scenari, mentre l’analista senior Saverio Berlinzani di ActivTrades ha offerto una lettura più ampia sui settori dell’intelligenza artificiale, dell’oro e del dollaro.

Le quattro proiezioni di JPMorgan per le midterm 2026

JPMorgan attribuisce al 66% di probabilità una vittoria completa dei Democratici, prevedendo un lieve movimento dell’S&P 500 tra –0,25 % e +0,50 %. In questo contesto, le aziende legate all’intelligenza artificiale potrebbero subire pressioni regolamentari, sebbene Donald Trump abbia dichiarato di opporsi a restrizioni sull’AI, trasformandola in un potenziale punto di acquisto per gli investitori rialzisti. Un risultato “Camera Democratici, Senato Repubblicani”, con il 26% di probabilità, spingerebbe l’indice tra +0,50 % e +1,00 %, ma la presenza di un Senato repubblicano renderebbe difficile la rimozione di Trump. La terza ipotesi, una vittoria completa dei Repubblicani (7% di probabilità), dovrebbe generare un rialzo tra +1,00 % e +1,25 % grazie a minor burocrazia e a una pressione costante sull’Iran per un accordo favorevole. L’ultimo scenario – Camera Repubblicana e Senato Democratico – ha una probabilità trascurabile dell’1% e potrebbe provocare un blocco governativo, lasciando aperta la possibilità di un impeachment.

Bull Theory: volatilità e prospettive per le criptovalute

Il commentatore di mercato Bull Theory ha avvertito che il futuro della normativa su Bitcoin e XRP dipenderà in gran parte dal controllo del Congresso. Una maggioranza repubblicana favorirebbe la riduzione degli ostacoli legislativi, mentre una maggioranza democratica allungerebbe i negoziati e aumenterebbe la volatilità, specialmente in relazione al tetto del debito e al bilancio federale. Gli scenari più misti – Camera democratica e Senato repubblicano oppure l’opposto – genererebbero rispettivamente difficoltà nell’approvazione di leggi cruciali e resistenze più marcate alle nomine chiave. Bull Theory ricorda che, storicamente, le azioni statunitensi tendono a performare bene dopo le elezioni di midterm, indipendentemente dall’orientamento politico del Congresso.

Analisi di Saverio Berlinzani: impatto su AI, crypto, oro e dollaro

L’analista senior Saverio Berlinzani di ActivTrades interpreta la netta vittoria dei Democratici come un freno istituzionale all’agenda economica della Casa Bianca. Egli ritiene che l’eliminazione di una maggioranza repubblicana riduca le probabilità di nuove tariffe protezionistiche e di un eccessivo incremento del debito pubblico, favorendo un rally dei Treasury e un allentamento dei rendimenti. Tuttavia, avverte che una produzione legislativa paralizzata potrebbe indebolire la crescita statunitense, mantenendo l’inflazione elevata e costringendo la Federal Reserve a mantenere tassi d’interesse alti, scenario potenzialmente stagflazionistico. Per l’intelligenza artificiale e le criptovalute, Berlinzani prevede un ritorno a una normativa più stringente: le azioni dei data-center e delle società AI hanno subito scossoni immediati, mentre il settore crypto affronta il ricordo di un furto da 6,3 miliardi di dollari su Binance, accentuando le richieste di protezione per gli investitori.

Oro e dollaro sotto pressione

Il metallo prezioso ha riconquistato la soglia dei 4 000 dollari l’oncia, spinto da un clima di incertezza istituzionale e da una Fed che ha recentemente aumentato i tassi di 25 punti base a settembre 2026. Berlinzani sottolinea che, sebbene il dollaro si stia indebolendo rispetto alle principali valute, il suo calo è legato non solo alla sconfitta di Trump ma anche a un più ampio scetticismo verso la resilienza dell’economia americana. Un dollaro più debole e rendimenti obbligazionari più contenuti, a loro volta, offrono un supporto al prezzo dell’oro, rendendolo un rifugio attraente per gli investitori in cerca di stabilità.