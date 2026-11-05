Mercati in rosso, dollaro debole e crypto sotto pressione: ecco come le vittorie democratiche stanno ridisegnando il panorama finanziario globale.

Alle prime ore del mattino europeo, i risultati delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti hanno nuovamente catturato l’attenzione dei mercati mondiali. I Democratici hanno conquistato la maggioranza in entrambi i rami del Congresso, un cambiamento che rappresenta un colpo significativo per l’amministrazione del presidente Donald Trump. L’onda elettorale è stata alimentata da preoccupazioni diffuse sul costo della vita, tra cui prezzi elevati di benzina e diesel, e da una crescente opposizione all’espansione dei data centre dedicati all’intelligenza artificiale.

Impatto immediato sui mercati azionari e sul dollaro

Il risultato elettorale ha spinto gli indici future europei verso il ribasso, con cali compresi tra lo 0,3% e lo 0,5% entro le 06:00 CET. L’Euro STOXX 50 ha perso lo 0,7%, mentre l’euro si è scambiato a 1,1249 dollari, marginalmente più debole rispetto al giorno precedente. Il dollaro, invece, ha registrato una flessione evidente, scendendo a 157,63 yen giapponesi, con conseguenze dirette sulle esportazioni giapponesi.

Le borse asiatiche reagiscono al contesto politico

Nella fascia oraria asiatica, i principali indici hanno chiuso in territorio negativo. Il Nikkei 225 giapponese è stato penalizzato del 2,85%, accompagnato da una caduta dell’8% per le azioni di SoftBank, noto investitore di OpenAI. Anche la Corea del Sud ha registrato un ribasso dell’1,17% sull’indice Kospi. A Hong Kong, l’Hang Seng ha avuto una leggera crescita dello 0,38%, ma il Shanghai Composite ha perso lo 0,23%. Il raggruppamento di questi dati indica una tendenza generale di sell-off legata alle incertezze politiche statunitensi.

Riflessi sulle criptovalute e prospettive normative

Il settore delle criptovalute si è trovato sotto una pressione duplice: da un lato la volatilità dei mercati tradizionali, dall’altro un clima di attesa su possibili nuove regole. Il CLARITY Act, disegno di legge che proponeva una ristrutturazione del mercato cripto, ha fallito la soglia dei 60 voti al Senato (49 a favore, 50 contrari) e rischia di scadere il 3 gennaio 2027. Senatrice Elizabeth Warren, nota per le sue critiche al settore digitale, dovrebbe guidare la Commissione bancaria del Senato, segnalando un possibile inasprimento dei requisiti di conformità e delle norme antiriciclaggio per le stablecoin.

Il peso di un hack e il morale degli investitori

Un ulteriore freno all’entusiasmo degli operatori è rappresentato dall’hack che ha interessato la piattaforma Binance, riducendo la fiducia nel settore e alimentando dubbi sulla capacità delle exchange di garantire la sicurezza dei fondi. Gli analisti stimano che le perdite provocate dall’attacco, combinate alla prospettiva di una regolamentazione più severa, possano ridurre gli investimenti in token legati all’intelligenza artificiale, dove la crescita era stata finora sostenuta da ingenti capitali.

Prospettive per l’economia reale e le materie prime

Il contesto geopolitico influenzerà anche i prezzi delle commodity. Il Brent è sceso sotto i 104 dollari al barile, mentre il WTI resta attorno ai 96 dollari. L’oro, al contrario, ha guadagnato quasi lo 0,5%, attestandosi a 3.958,50 dollari l’oncia, in un clima di ricerca di beni rifugio. I rendimenti obbligazionari hanno mostrato una lieve flessione: il Bund tedesco a 10 anni è stato scambiato al 3,35%, mentre il Treasury statunitense a 10 anni è risalito al 4,945%.

La vittoria democratica alle elezioni di medio termine ha innescato un’ondata di incertezza che sta toccando tutti i principali asset. Gli investitori dovranno monitorare da vicino l’evoluzione delle discussioni legislative su AI e criptovalute, perché le decisioni di Washington potrebbero definire il ritmo di crescita di settori ad alta tecnologia per i prossimi anni.