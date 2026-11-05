Le proposte per contenere i prezzi e i tassi includono abbassare le tariffe, riaprire le rotte marittime, rendere più flessibile l’immigrazione e ridurre il deficit pubblico.

Il livello dei prezzi e i costi di finanziamento sono al centro del dibattito economico attuale. Anche se una riduzione drastica dei prezzi può sembrare irrealizzabile, la teoria e le evidenze empiriche suggeriscono che alcune mosse politiche mirate possono limitare la pressione inflazionistica e favorire tassi di interesse più contenuti. In questo articolo, si esaminano le leve operative più incisive, partendo dal commercio internazionale per arrivare alle scelte fiscali e migratorie.

Misure commerciali e logistiche per contenere la pressione sui prezzi

Una delle spinte più evidenti dietro l’aumento dei costi è rappresentata dalle tariffe introdotte negli ultimi anni. Queste imposte doganali hanno agito come uno shock di costi, trasferendo l’onere su imprese e consumatori. Ridurle o eliminarle consentirebbe di abbassare i prezzi di beni importati, con un effetto a catena sui costi di produzione nazionale. Parallelamente, la chiusura o il rallentamento di rotte marittime strategiche, come lo Stretto di Hormuz e lo Stretto di Bab al-Mandeb, ha incrementato le spese assicurative per il trasporto, facendo lievitare i prezzi di energia e materie prime. Riaprire questi passaggi e ridurre i premi assicurativi sarebbe un passo concreto per mitigare il cost-push che grava sull’inflazione.

Impatto immediato della riapertura degli stretti marittimi

Il flusso di petrolio e gas attraverso lo Stretto di Hormuz rappresenta circa il 20 % del commercio mondiale di energia. Una normalizzazione del traffico ridurrebbe i costi di trasporto di circa il 5 % dei prodotti energetici, tradotto in un calo medio dei prezzi al consumo di 0,3-0,5 %. Inoltre, l’abbassamento delle polizze assicurative per navi mercantili avrebbe ricadute positive sui costi di spedizione di container, favorendo una riduzione dei prezzi di beni di largo consumo.

Politiche migratorie e fiscali per alleviare il vincolo della domanda

Oltre agli aspetti commerciali, la domanda aggregata è stata compressa da politiche migratorie restrittive. Un aumento dell’immigrazione legale incrementa la forza lavoro disponibile, diluendo il gap di offerta che si è creato negli ultimi anni. Allo stesso tempo, ridurre le espulsioni di immigrati irregolari evita la perdita di manodopera qualificata e riduce i costi amministrativi legati alle procedure di rimpatrio.

Connessione tra immigrazione, crescita e inflazione

Studi recenti indicano che ogni milione di nuovi residenti legali può generare un aumento del PIL reale del 0,5 % entro tre anni, grazie a un maggior consumo e a una più ampia base contributiva. Questo incremento di produzione contrasta l’inflazione, poiché l’offerta di beni e servizi cresce più rapidamente rispetto alla domanda. Inoltre, una base fiscale più ampia permette di contenere il deficit pubblico, riducendo il fenomeno di crowding out che spinge al rialzo i tassi di interesse.

Un ulteriore punto di pressione è rappresentato dall’aumento dei premi dei marketplace assicurativi dell’ACA (Affordable Care Act). Annullare questi aumenti alleggerirebbe il carico sui famiglie, migliorando la capacità di spesa e riducendo la necessità di ricorrere a finanziamenti ad alto costo.

Le proposte presentate – abbassamento delle tariffe, riapertura delle rotte marittime, liberalizzazione dell’immigrazione, riduzione delle espulsioni e contenimento del deficit – costituiscono un pacchetto di riforme che, se attuate, potrebbero invertire la direzione attuale di prezzi in aumento e tassi di interesse crescenti. Non si tratta di soluzioni politicamente facili, ma la letteratura economica indica chiaramente che agire su questi fronti può far scendere il livello di prezzi verso quello desiderato dalla maggioranza dei consumatori.