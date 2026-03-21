Come i sondaggi, il petrolio e i mercati predittivi ridisegnano i rischi macro

Negli ultimi rilevamenti pubblici si osserva una concentrazione di giudizi cauti: la mediana delle stime di recessione per i prossimi 12 mesi si attesta attorno al 30%, con singole risposte di molto più alte o più basse.

Questi numeri provengono da sondaggi e mercati che, pur misurando la stessa idea — la probabilità che l’economia passi in contrazione — lo fanno con assunzioni diverse. È importante ricordare che molti economisti formulano le loro stime in modo condizionato, tenendo conto di variabili come il prezzo del petrolio o la persistenza degli shock.

Parallelamente ai sondaggi c’è l’attività delle piattaforme di previsione, che riflette la percezione del pubblico commerciale: mercati come Polymarket e Kalshi indicano probabilità intorno al 34-35% per una recessione misurata da indicatori ufficiali (NBER o BEA per 2026Q4), mentre specifiche scommesse su due trimestri consecutivi di crescita negativa nel 2026 su Kalshi segnalano il 35%. Questi prezzi di mercato sintetizzano informazioni e aspettative diverse rispetto ai sondaggi di economisti professionisti.

Cosa dicono gli economisti e le indagini di mercato

I sondaggi riportano una variabilità ampia: la mediana è 30%, ma le singole opinioni spaziano da una probabilità minima dell’1% fino a un massimo dell’85%. Tali discrepanze derivano dalle differenze nelle ipotesi di base: alcuni analisti considerano estremi sul prezzo dell’energia o shock finanziari di lunga durata, altri no. Nel comunicare questi giudizi è comune l’uso di probabilità condizionate, ovvero stime valide solo se certe condizioni si realizzano. Questo approccio chiarisce perché due modelli statistici o due esperti possano giungere a numeri così diversi pur osservando gli stessi indicatori macro.

Prezzo del petrolio come fattore scatenante

Una delle variabili più citate è il prezzo del petrolio: nella raccolta dati di alcuni sondaggi gli economisti hanno indicato soglie tra i $90 e i $200 al barile che, se mantenute, farebbero schizzare la probabilità di recessione oltre il 50%. La durata richiesta di tale shock varia anch’essa molto (da 4 a 55 settimane), con una media di circa 14 settimane. Per contestualizzare, i futures sul petrolio americano hanno chiuso a $96.32 al barile in una sessione recente, mentre il valore medio di febbraio era intorno ai $65, un confronto che aiuta a capire la sensibilità del rischio macro agli energetici.

L’esplosione dei mercati predittivi e l’accordo con la MLB

Negli ultimi mesi il settore dei mercati predittivi ha registrato eventi che ne amplificano la legittimazione e la visibilità. Un esempio eclatante è la rinnovata valutazione di Kalshi, che è stata riportata pari a $22 miliardi con un aumento significativo rispetto al valore recente; la raccolta prevista per il nuovo round sarebbe di circa $1 miliardo guidata da investitori di rilievo. Contemporaneamente, Major League Baseball ha stretto un accordo esclusivo con Polymarket, accompagnato da un memorandum d’intesa con il CFTC per la condivisione di informazioni e tutele sull’integrità sportiva.

Condizioni, diritti e strumenti operativi

L’intesa tra MLB e Polymarket prevede accesso ai marchi ufficiali e ai flussi dati di Sportradar, oltre a vincoli per bloccare mercati che presentano rischi di integrità (ad esempio puntate su singole azioni arbitrali). Polymarket ha anche introdotto programmi di incentivo per la liquidità — tra cui un pacchetto da $6 milioni per il torneo di college basketball — mentre Kalshi continua a dominare i volumi del mercato regolamentato negli Stati Uniti tramite varie partnership di distribuzione.

Rischi normativi e frodi tra Stati e istituzioni

Nonostante la crescita, il settore affronta tensioni legali e politiche considerevoli: corti di appello hanno rifiutato misure provvisorie che avrebbero sottratto Kalshi a ordinanze statali, e procure e procuratori generali di diversi Stati stanno intensificando azioni civili e in alcuni casi penali. Questo rende la situazione frammentata: il federalismo regolatorio lascia spazio a interpretazioni divergenti tra tribunali di Stato e autorità federali come la CFTC, e il dibattito in Congresso include proposte di legge che limiterebbero determinati mercati o partecipanti.

In sintesi, il quadro che emerge combina due filoni principali: da un lato stime di rischio macro basate su ipotesi sensibili al prezzo dell’energia e a shock temporali; dall’altro, un mercato predittivo in forte espansione che porta capitali, accordi sportivi e alti profili regolatori ma anche contenziosi e incertezze legali. Per chi osserva il rischio sistemico o vuole seguire le opportunità, la parola chiave resta attenzione: comprendere le ipotesi dietro le percentuali e la natura dei mercati che le prezzano è fondamentale per interpretare correttamente i segnali.

Fonte dati mercato: segnali di pricing di Polymarket e Kalshi e report di stampa specializzata; per la consultazione diretta di Kalshi, riferimento: Kalshi, accessed 3/19/2026, 2:30pm CT.