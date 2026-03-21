Isee 2026, il valore medio sale ma il Mezzogiorno resta indietro

Il panorama dell’ISEE offre una fotografia complessa della situazione economica delle famiglie italiane: il valore medio nazionale raggiunge circa 17.600 euro nel 2026, con una crescita dell’8% rispetto all’anno precedente.

Questa media, però, nasconde forti oscillazioni territoriali che rendono il quadro discontinuo tra macroaree, regioni e province. Analizzare questi numeri significa comprendere dove il welfare pubblico rimane determinante e quali nuclei familiari risultano maggiormente esposti a fragilità economiche.

La mappa delle disuguaglianze: Nord, Centro e Sud a confronto

I dati rivelano una chiara divisione geografica: nel Nord i valori medi superano i 20.000 euro, mentre nel Mezzogiorno e nelle Isole si attestano su livelli decisamente inferiori, intorno ai 14.000 euro. In particolare il Nordest spicca con medie oltre i 21.000 euro, seguito dal Nordovest e dal Centro che si avvicinano ai 19.500 euro. Al contrario, il Mezzogiorno e le Isole registrano valori medi rispettivamente intorno ai 14.800 e ai 14.100 euro. Questo scarto riflette differenze strutturali in termini di occupazione, salari e opportunità economiche, e si traduce in un diverso ricorso alle prestazioni agevolate.

Conseguenze pratiche dei divari

Le divergenze territoriali incidono anche sui flussi migratori interni: molti giovani si spostano verso il Nord alla ricerca di prospettive professionali migliori, consolidando il divario demografico ed economico. Allo stesso tempo, le politiche locali e la capacità di erogare servizi pubblici influenzano l’accesso al welfare e possono amplificare o attenuare le disuguaglianze.

Variazioni regionali e provinciali: chi guida la classifica

A livello regionale emergono differenze nette: il Trentino-Alto Adige guida la graduatoria con valori superiori ai 23.000 euro, seguita da Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia oltre i 21.000 euro. Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna superano i 20.000 euro, mentre regioni come Campania, Sicilia e Calabria restano sotto i 14.000 euro. A livello provinciale, Lecco si colloca ai vertici con oltre 23.400 euro, insieme alle province autonome di Bolzano e Trento; grandi città come Milano, Roma, Torino e Genova mostrano medie comprese tra i 20.000 e i 22.000 euro. In coda si trovano diverse province del Sud, con Palermo e Napoli tra le più basse e Crotone segnalata sotto gli 11.000 euro.

Crescita dal 2016: territori a velocità differenziata

Analizzando il periodo 2016‑2026 si nota una crescita generalizzata dell’ISEE, ma con intensità molto variabili: alcune aree hanno registrato aumenti consistenti — per esempio Modena ha segnato un incremento vicino al 90% — mentre realtà come Roma hanno mostrato progressi più contenuti, poco superiori al 25%. Queste differenze evidenziano come infrastrutture, politiche locali e tessuto produttivo influenzino la capacità dei territori di aumentare il benessere mediato dall’Isee.

Famiglie vulnerabili e ruolo dell’indicatore nel welfare

L’ISEE non è solo un numero: è lo strumento che orienta l’erogazione delle prestazioni sociali. Il valore deriva dalla combinazione tra ISR e ISP — rispettivamente Indicatori della situazione reddituale e patrimoniale — poi rapportati alla scala di equivalenza del nucleo familiare. Nella pratica, famiglie numerose e monogenitoriali tendono ad avere ISEE più bassi e quindi maggiore necessità di supporto, mentre studenti e giovani utilizzano l’indicatore per accedere a borse di studio e agevolazioni universitarie.

Implicazioni per le politiche sociali

Poiché l’ISEE indirizza risorse su rette universitarie, bonus e tariffe agevolate, modifiche nelle regole di calcolo o nei criteri di accesso possono avere impatti estesi su ampi segmenti della popolazione. In un contesto di disomogeneità territoriale, diventa cruciale che le politiche tengano conto non solo dei numeri medi, ma anche delle specificità locali e delle differenti forme di vulnerabilità familiare.

In sintesi, il dato nazionale positivo del 2026 porta con sé luci e ombre: il miglioramento del valore medio dell’ISEE segnala avanzamenti economici, ma le forti divergenze tra aree geografiche e tra tipologie familiari richiedono interventi mirati per trasformare il progresso in equità reale su tutto il territorio.