Come il petrolio e le scelte statistiche modellano le nowcast di inflazione

Negli ultimi aggiornamenti i movimenti del mercato energetico e alcune scelte di fonte statistica hanno spostato l’attenzione degli analisti verso le nowcast di inflazione e gli indici alternativi.

Il Cleveland Fed combina dati su CPI, PCE e prezzi energetici giornalieri e settimanali per produrre un nowcast che, con il petrolio Brent attorno a $109 e la benzina settimanale vicino a $3.72, tende ad aumentare. Questi movimenti si riflettono sia nelle letture headline sia nelle stime mensili degli indici di prezzo quotidiani ed economisti e operatori del mercato monitorano attentamente l’effetto pass‑through sui servizi e sui beni.

Questo articolo riassume tre elementi concentrici: la rilevanza del contesto energetico sulle previsioni, la proiezione dell’AIER Everyday Price Index (EPI) costruita con una regressione in first differences, e la controversia sul cambio di fonte adottato dal BEA per il comparto dei servizi legali nel calcolo del PCE. Tutti i passaggi mantengono i dati originali: la proiezione EPI sfrutta la finestra 2023M04–2026M02 e mostra un aggiustamento meccanico amplificato dall’elasticità tra le variazioni mensili di CPI e quelle dell’EPI.

Nowcast e pressioni energetiche: cosa misura il Cleveland Fed

Il nowcast del Cleveland Fed sintetizza segnali provenienti da CPI, PCE e quotazioni energetiche a frequenze molto diverse per ottenere una fotografia tempestiva dell’inflazione. L’uso di prezzi petroliferi giornalieri e di prezzi della benzina settimanali consente di catturare scosse recenti come quelle legate a tensioni geopolitiche (per esempio chiusure strategiche di rotte marittime). Queste fonti hanno impatto immediato sulle componenti dell’indice dei prezzi limitatamente ai servizi e ai beni trasportati, con un effetto di secondo ordine sulle aspettative di inflazione e quindi sulle decisioni di politica monetaria.

Il ruolo del petrolio nelle dinamiche di breve periodo

L’aumento del prezzo del Brent e della benzina agisce come canale diretto verso il CPI e, attraverso la catena dei costi, verso il PCE e gli indici alternativi. In scenari di incremento rapido del petrolio, il pass‑through all’inflazione headline è spesso più rapido di quello verso i servizi, ma la lettura aggregata delle nowcast amplifica questi segnali. Per gli operatori ciò significa che un’ondata di input energetici può modificare in pochi giorni la traiettoria stimata dell’inflazione, aumentando la probabilità che le banche centrali mantengano o irrigidiscano la politica monetaria.

Proiezione dell’AIER Everyday Price Index

L’analisi che proietta l’AIER Everyday Price Index per il mese di marzo ricorre a una regressione sulle differenze prime stimata nel periodo 2023M04–2026M02, con un Adjusted R2 pari a circa 0.52. La proiezione utilizza il nowcast del CPI per marzo come input contemporaneo. Il risultato mostra un salto apparentemente sproporzionato nell’EPI perché l’elasticità della crescita mensile dell’EPI rispetto alla crescita mensile del CPI si aggira intorno a 2, quindi ogni punto percentuale di variazione mensile del CPI tende a generare circa due punti nell’EPI nella specifica struttura empirica adottata.

Interpretazione dell’elasticità e limiti meccanici

Un’elasticità di ~2 implica che la relazione stimata amplifica le oscillazioni mensili del CPI nell’indice AIER in modo quasi meccanico. Questo non implica necessariamente che i prezzi al consumo siano effettivamente raddoppiati, ma segnala che la costruzione statistica dell’EPI accentua i movimenti di breve periodo. È importante ricordare che modelli di questo tipo catturano correlazioni storiche: quando cambiano i regimi dei prezzi o vengono introdotti shock non lineari, la robustezza delle proiezioni può diminuire.

La disputa sul metodo del BEA e l’impatto sul Core PCE

Parallelamente alle dinamiche di mercato si è aperto un dibattito sulla scelta del BEA di sostituire temporaneamente la fonte della serie relativa ai servizi legali, utilizzando dati PPI per il solo mese di gennaio anziché una serie CPI che fino a poco prima poteva essere ricostruita dagli analisti. Questo scarto nell’approccio ha effetti immediati sulle letture del Core PCE, riducendo la misura finale rispetto a quanto molte stime esterne prevedevano. La critica principale riguarda la trasparenza: modifiche di fonte dovrebbero essere comunicate e giustificate pubblicamente, idealmente durante revisioni annuali e non con interventi ad hoc.

Sul piano numerico, il Core PCE si colloca su un tasso annuo intorno al 3.02% come recente indicazione, cioè circa 102 punti base sopra l’obiettivo del 2%. Alla componente contribuiscono: beni discrezionali non automobilistici e servizi adiacenti (+72 pb), effetti dei mercati azionari (+8 pb), input alimentari (+9 pb), telecomunicazioni (+4 pb) e servizi sanitari (+10 pb). La misura supercore (Core Services Ex Housing) è stimata a 3.29% su base annua, con un’ulteriore sovraescursione rispetto ai livelli coerenti con il 2% di inflazione target.

In sintesi, l’insieme dei segnali — pressioni energetiche, proprietà empiriche dei modelli di proiezione e decisioni metodologiche delle agenzie statistiche — produce un quadro in cui le stime di inflazione restano al di sopra dell’obiettivo e la lettura dei dati richiede attenzione metodologica. La trasparenza nelle fonti e nelle pratiche di imputazione rimane cruciale per interpretare correttamente le nowcast e per fornire indicazioni affidabili sia ai policymaker sia al mercato.