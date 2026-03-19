Pensione anticipata: quando una comparsata da 300 euro scatena una richiesta di rimborso

INPS è l’ente che gestisce gran parte del sistema previdenziale italiano e per molti rappresenta una garanzia economica nel periodo post-lavorativo.

Tuttavia, il caso di un pensionato modenese mette in luce come anche attività apparentemente marginali possano generare contestazioni rilevanti: dopo una breve esperienza come comparsa sul set del film Ferrari il beneficiario della pensione anticipata ha ricevuto una richiesta di restituzione pari a 34.000 euro. L’episodio sottolinea la necessità di comprendere le differenze tra lavoro subordinato e prestazioni occasionali quando si percepisce una pensione derivante da strumenti come Quota 100.

Il protagonista della vicenda, un uomo di sessantaquattro anni residente a Modena, aveva partecipato nel 2026 alle riprese per un paio di giorni ricevendo un rimborso spese lordo di circa 300 euro. Per l’INPS quella presenza poteva configurare un rapporto di lavoro non compatibile con il trattamento pensionistico anticipato, giustificando così la revoca del versamento e la richiesta di recupero degli importi percepiti nell’anno precedente. La discrepanza fra la cifra effettivamente incassata e la somma richiesta dall’ente mette in evidenza come l’accertamento della natura dell’attività sia determinante per gli esiti amministrativi e giudiziari.

La richiesta dell’INPS e le sue motivazioni

L’istituto ha motivato la richiesta sostenendo che la prestazione svolta potesse essere qualificata come lavoro subordinato, una fattispecie che, se accertata, rende incompatibile la percezione della pensione anticipata. In pratica, l’INPS ha ritenuto che anche una prestazione breve e retribuita possa violare le norme che regolano il cumulo tra pensione e attività lavorativa. Tra le conseguenze pratiche c’è la possibilità di revoca del trattamento e l’emissione di un’azione di recupero pari all’intera pensione erogata per l’anno considerato, con impatti economici rilevanti per il pensionato coinvolto.

Come l’ente valuta l’attività

Per distinguere una mera partecipazione occasionale da un rapporto di lavoro subordinato i criteri tecnici sono importanti: si osservano la presenza di direttive, l’autonomia nell’esecuzione, la continuità dell’impegno e la sussistenza di mansioni specifiche. L’onere della prova ricade sull’ente che contesta la compatibilità: spetta dunque all’INPS dimostrare che esisteva un vincolo di subordinazione piuttosto che una semplice prestazione autonoma e temporanea. Nei casi limite, la documentazione contrattuale e le circostanze pratiche (come la modalità di retribuzione e la durata effettiva) diventano elementi decisivi.

Il percorso giudiziario e il verdetto della magistratura

Convinto della responsabilità, l’INPS ha proseguito con la richiesta amministrativa, che è poi stata impugnata dal pensionato con il supporto del patronato Inas-Cisl. Prima il Tribunale di Modena e successivamente la Corte d’Appello di Bologna si sono pronunciate rigettando le pretese dell’ente. I giudici hanno ritenuto che la partecipazione del pensionato al set, limitata a una presenza senza mansioni stringenti né direttive organizzative, rientrasse al massimo in una prestazione di natura autonoma e occasionale, compatibile con la continuità dell’erogazione della pensione.

Principi giurisprudenziali emersi

Dalle decisioni è emerso un principio operativo: non basta la mera erogazione di un compenso per classificare automaticamente un’attività come subordinata. La giurisprudenza ha sottolineato l’importanza di valutare il contesto fattuale e di rispettare il principio dell’onere probatorio a carico dell’ente che contesta. Questo orientamento tutela i percettori di pensione anticipata che svolgono sporadiche collaborazioni, purché documentabili e prive degli elementi che caratterizzano il rapporto dipendente.

Le implicazioni pratiche per i pensionati

Il caso insegna che chi beneficia di una pensione anticipata deve muoversi con cautela se intende accettare incarichi anche di breve durata. È consigliabile conservare tutta la documentazione che attesti la natura occasionale della prestazione, richiedere ricevute o contratti che specifichino il carattere non subordinato e, in caso di dubbi, chiedere consulenza al patronato o a un professionista. Inoltre, conoscere i criteri che l’INPS utilizza per valutare le attività lavorative può prevenire sorprese e contenziosi costosi.

Raccomandazioni pratiche

Prima di accettare un incarico, anche se remunerato con cifre modeste, è prudente verificare la qualificazione giuridica della prestazione e ottenere un documento che ne attesti la temporaneità e l’autonomia. In caso di contestazione, rivolgersi tempestivamente a un patronato o a un legale può fare la differenza nel dimostrare che l’attività non pregiudica il diritto alla pensione. La sentenza favorevole al pensionato modenese rimette al centro il valore della prova e chiarisce limiti e tutele per chi percorre la strada della pensione anticipata.