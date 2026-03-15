Come iscriversi al corso di Economia e commercio a Ca’ Foscari

Il corso di laurea in Economia e commercio a Ca’ Foscari è ad accesso programmato: i posti disponibili sono limitati e per accedervi è obbligatorio sostenere una prova di selezione.

Questa guida spiega in maniera chiara e sintetica i requisiti di accesso, le prove previste, le scadenze principali e le procedure amministrative necessarie per l’immatricolazione, con particolare attenzione alle regole per chi chiede riconoscimenti di crediti o è soggetto a OFA.

Se hai già ottenuto il riconoscimento di almeno 108 CFU oppure stai valutando un trasferimento da un altro Ateneo, esistono pagine dedicate con indicazioni specifiche; in ogni caso le fasi fondamentali restano le stesse: sostenere il TOLC-E, iscriversi alla selezione di Ca’ Foscari, accettare il posto e perfezionare l’immatricolazione tramite i pagamenti richiesti.

Panoramica dei requisiti e titoli validi

Per immatricolarsi è necessario possedere un titolo di studio valido: sono riconosciuti i diplomi italiani di maturità (sia quinquennali sia quadriennali con anno integrativo) e titoli esteri purché conformi alle procedure di ammissione con titolo internazionale. Il corso valuta inoltre i crediti già acquisiti: chi ottiene il riconoscimento di CFU potrà seguire le indicazioni relative al percorso di immatricolazione specifico per chi entra con riconoscimento di crediti. Ricorda che il corso applica l’accesso programmato, quindi il semplice possesso del titolo non garantisce l’immatricolazione senza superare la selezione.

Selezione: TOLC-E e iscrizione alla graduatoria

La selezione per l’a.a. 2026/2027 prevede due sessioni (primaverile e estiva). Per partecipare alla sessione primaverile è necessario, entro il 30 aprile 2026, sostenere il TOLC-E erogato dal CISIA e iscriversi alla selezione di Ca’ Foscari. Il test costa 35,00 Euro. Sono validi i TOLC-E sostenuti dal gennaio 2026 fino alle ore 24.00 del 30 aprile 2026; sono esclusi i TOLC-E di lingua inglese dalla valutazione. Per chi ha difficoltà legate a disabilità o DSA sono previste modalità individualizzate, che devono essere richieste durante l’iscrizione al test.

Sostenere il TOLC-E

Il TOLC-E può essere svolto in presenza presso le sedi aderenti o in modalità TOLC@CASA. Le date attivate per il TOLC@CASA relative alla sessione primaverile includono: 24, 25, 26 marzo 2026; 21, 22 aprile 2026; 28, 29, 30 aprile 2026. Puoi sostenere il test anche in date organizzate da altre università: verrà comunque considerato valido per l’iscrizione alla graduatoria di Ca’ Foscari. In caso di più prove sostenute, il risultato preso in considerazione è il miglior esito ottenuto.

Iscrizione alla selezione e preferenze

L’iscrizione alla selezione primaverile va effettuata dal 9 marzo al 30 aprile 2026 tramite l’Area riservata usando SPID o CIE. Al termine della procedura è obbligatorio stampare la ricevuta con il numero di prematricola: senza tale stampa l’iscrizione non si considera conclusa. È possibile concorrere per un massimo di tre corsi: l’ordine di preferenza è determinante per l’assegnazione del posto e, in caso di posizioni utili in più graduatorie, l’immatricolazione sarà permessa solo per il corso indicato come prima preferenza utile.

Conoscenze richieste e gestione degli OFA

Per l’accesso è richiesta un’adeguata padronanza della matematica: la prova verifica la competenza tramite una specifica sezione del TOLC-E. Un punteggio inferiore a 6 nei 13 quesiti di matematica comporta l’assegnazione di un OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi). Chi ha sostenuto il SAT o il CEnT-S può vedere l’OFA considerato assolto con punteggio pari o superiore a 542 nel SAT Math o almeno 10 nella sezione matematica del CEnT-S. In caso di immatricolazione con riconoscimento di esami universitari, l’OFA è considerato assolto se vengono riconosciuti almeno 3 CFU in ambito matematico.

Assolvimento dell’OFA e limiti

Finché l’OFA non è assolto non è possibile sostenere esami delle aree aziendale, economica o matematico-statistica; se l’OFA non viene assolto entro il 30 settembre 2027 non si potranno sostenere esami appartenenti a qualsiasi area fino al suo assolvimento. Le modalità pratiche per recuperare (appelli, corsi di recupero, calendario) sono pubblicate nella sezione dedicata agli OFA del portale studenti di Ca’ Foscari.

Accettazione del posto, pagamenti e immatricolazione

Dopo la pubblicazione delle graduatorie i vincitori devono completare l’accettazione del posto entro il 14 maggio 2026 e perfezionare l’immatricolazione nel periodo dall’1 luglio al 31 luglio 2026. L’accettazione richiede il versamento di un contributo non rimborsabile tramite il sistema PagoPA; lo stesso sistema va usato per versare la prima rata delle tasse universitarie al momento della compilazione della domanda di immatricolazione. Il pagamento perfeziona l’iscrizione entro sette giorni lavorativi dalla data di versamento, termine dopo il quale arriverà la conferma via mail.

Opzioni e situazioni particolari

È possibile richiedere lo status di studentessa/student part-time, lo status di atleta, agevolazioni economiche per disabilità o la contemporanea iscrizione a percorsi specifici: queste opzioni vanno dichiarate nella procedura di immatricolazione e richiedono la documentazione prevista. Per problemi tecnici durante l’iscrizione o per informazioni è disponibile la pagina di supporto studenti di Ca’ Foscari dove inviare segnalazioni prima delle scadenze stabilite.