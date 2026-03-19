Negli ultimi mesi è rimbalzata l’idea che la Russia sia la grande beneficiaria degli scontri tra Stati Uniti, Israele e Iran, grazie al rialzo dei prezzi del petrolio e ad alcune aperture statunitensi sugli acquisti di greggio russo.

Questa narrazione, seppure fondata su elementi reali, rischia di sovrastimare la portata del vantaggio. È fondamentale distinguere fra benefici temporanei sulle entrate fiscali e la capacità di Mosca di superare problemi economici profondi e di lungo periodo.

Questo articolo ricostruisce lo stato dell’economia russa, valutando trasparenza dei dati, indicatori macroeconomici e scenari futuri, e spiega perché un aumento delle rendite petrolifere non equivale a una soluzione strutturale. Mettiamo in luce i limiti imposti dalle sanzioni, dalle restrizioni tecnologiche e dalle scelte di politica fiscale che modellano la resilienza del Paese.

Trasparenza e qualità dei dati: un problema centrale

Valutare l’economia russa oggi è complicato dalla riduzione delle informazioni pubbliche: dal 2026 sono stati oscurati numerosi dataset ufficiali e molte statistiche essenziali non sono più accessibili. Circa 600 dataset rilevanti sono stati rimossi dai siti governativi, inclusi archivi su salari, appalti e migrazione, e l’agenzia statistica Rosstat ha sospeso la pubblicazione di dati demografici mensili. Questo rende difficile misurare fenomeni come la mortalità dei soldati o la dinamica demografica regionale, e crea un contesto di guerra dei dati in cui le fonti pubbliche appaiono meno affidabili.

Dati mancanti e conseguenze

La scarsità di informazioni ufficiali non implica necessariamente il collasso dell’economia, ma aumenta l’incertezza degli analisti esterni e degli investitori. Senza serie storiche e statistiche demografiche aggiornate è più complesso stimare produttività, consumi e capacità di crescita. Inoltre, la mancanza di trasparenza pesa sulla fiducia nei mercati e sulla capacità di programmare politiche economiche efficaci: il risultato è che molte decisioni vengono prese con margini di errore più ampi rispetto a Paesi con dati completi.

Indicatori macroeconomici: segnali contrastanti

I numeri disponibili mostrano performance altalenanti: dopo una crescita vicina al 4% nel 2026 e nel 2026, il ritmo si è ridotto all’1% nel 2026. A pesare sono il calo delle entrate da energia, l’inflazione e la carenza di manodopera. In particolare, le entrate petrolifere sono diminuite drasticamente: confrontando gennaio 2026 con gennaio 2026, le entrate si sono quasi dimezzate, scendendo a meno di 400 miliardi di rubli (circa €4,4 miliardi), mentre a settembre 2026 il petrolio rappresentava circa il 25% delle entrate statali rispetto a oltre il 40% prima della guerra.

Spesa militare e bilancio

La trasformazione verso una economia di guerra è evidente: la spesa militare ha superato il 7% del PIL, contro il 3,6% del 2026. Questo orientamento sostiene alcuni settori industriali e alimenta la domanda interna, ma aumenta l’inflazione e sottrae risorse agli investimenti civili. Il deficit pubblico è salito: nel 2026 ha raggiunto i 5,6 trilioni di rubli, pari al 2,6% del PIL. Per contrastare il gap fiscale è stata anche aumentata l’IVA dal 20% al 22%, trasferendo parte del costo del conflitto sulla popolazione.

Vantaggi a breve termine e rischi strategici

La crisi in Medio Oriente ha offerto a Mosca una boccata d’ossigeno: stime giornaliere pubblicate dal Financial Times indicano guadagni straordinari fino a 150 milioni di dollari al giorno legati alle fluttuazioni del mercato energetico. Tuttavia, questi introiti sono probabilmente transitori e la durata della «bonanza» è incerta. Inoltre, le norme come l’oil price cap e le restrizioni all’accesso a tecnologie occidentali per l’esplorazione e l’estrazione limitano la capacità russa di sfruttare appieno i prezzi elevati nel medio periodo.

Debito, riserve e alternative

Per finanziare lo sforzo bellico il governo ha fatto ricorso all’inasprimento fiscale, all’indebitamento interno e a strumenti come emissioni obbligazionarie e prelievi dal fondo sovrano. Sono possibili anche accordi di finanziamento con partner esterni, in primis la Cina. Ma queste strade non risolvono problemi strutturali: l’isolamento tecnologico, la fuga di capitali e di competenze, gli investimenti limitati e la debole dinamica demografica rimangono fattori che ostacolano un ritorno ai tassi di crescita prebellici anche in caso di pace.

In sintesi, la Russia appare in grado di sostenere il conflitto nel breve periodo grazie a misure fiscali e a ricavi energetici occasionali, ma non è la »vincitrice« automatica di una crisi globale dei mercati petroliferi. Le restrizioni commerciali, la perdita potenziale di alleati strategici come l’Iran, la competizione energetica regionale e le debolezze strutturali dell’economia indicano che i benefici attuali sono probabilmente limitati e non cancellano i rischi a medio e lungo termine.