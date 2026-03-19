Perché l’INPS blocca la NASpI per 30 giorni e come risolvere

Negli ultimi giorni molti percettori hanno ricevuto un breve sms dall’INPS che annuncia la sospensione del pagamento della NASpI per trenta giorni.

Un avviso simile spesso crea confusione: i messaggi non contengono link e sono inviati come alert ufficiali, ma la reazione più comune è chiedersi se si tratti di un errore o di una truffa. Il punto chiave da ricordare è che la NASpI non è solo un trasferimento economico: comporta una serie di obblighi amministrativi e relazionali che, se trascurati, possono portare a sanzioni concrete.

Parallela a questa emergenza comunicativa c’è un altro adempimento che interessa i beneficiari: la Certificazione Unica rilasciata dall’INPS, documento essenziale per la dichiarazione dei redditi e per il calcolo dell’ISEE. Sapere come recuperare la Certificazione Unica e come integrare le verifiche con il Centro per l’impiego è fondamentale per evitare ritardi, conguagli o sospensioni non volute dei pagamenti.

Perché può scattare la sospensione dei pagamenti

La sospensione indicata nell’sms è quasi sempre il risultato di una segnalazione del Centro per l’impiego (CPI). Se il beneficiario non risponde alle convocazioni, non si presenta agli appuntamenti o trascura le attività di politica attiva, il CPI può applicare una penalità che traduce in una sospensione temporanea della NASpI. In pratica, il sistema privilegia il reinserimento lavorativo: il mancato rispetto dei contatti con i servizi per il lavoro interrompe quel percorso e l’INPS esegue la misura comunicata dal CPI. Non si tratta di un’arbitrarietà dell’ente previdenziale, ma di un procedimento previsto per legge che rende obbligatoria la collaborazione del percettore.

Il ruolo del Centro per l’impiego

Il Centro per l’impiego è il punto di riferimento per orientamento e per le offerte di lavoro: le convocazioni servono a valutare l’adesione alle misure di politica attiva. Se non si risponde, il CPI può segnalarlo all’INPS come inadempienza. È importante comprendere che la comunicazione tra cittadino e CPI è parte integrante del beneficio: ignorare un sms o una telefonata può sembrare un dettaglio, ma materialmente determina la sospensione. Per evitare fraintendimenti è consigliabile aggiornare i propri recapiti e consultare regolarmente le comunicazioni ufficiali nel fascicolo previdenziale.

Tipologie di sanzioni e durata

Le sanzioni variano in base alla gravità e alla ripetizione delle irregolarità; la misura segnalata nei messaggi recenti è una sospensione di 30 giorni, sufficiente a cancellare il pagamento di un intero mese. In casi più gravi o di reiterazione, l’interruzione può durare di più o portare a decurtazioni ulteriori. La buona notizia è che non sempre si tratta di un provvedimento definitivo: molte sospensioni possono essere risolte presentando giustificazioni o regolarizzando la propria posizione presso il CPI entro i termini previsti.

Come verificare l’avviso e risolvere la situazione

Al ricevimento dell’sms la prima azione da compiere è la verifica: accedere al proprio fascicolo previdenziale su MyINPS o contattare direttamente il Centro per l’impiego per chiarire la motivazione della segnalazione. L’accesso digitale richiede un’identità forte (SPID, CIE o CNS) ma permette di consultare lo stato delle pratiche e scaricare documenti. Se l’sms è relativo ad una convocazione mancata, è possibile presentare giustificazioni o fissare un appuntamento per evitare che la sospensione si trasformi in una misura più grave.

Scaricare la Certificazione Unica

La Certificazione Unica è fondamentale per la dichiarazione dei redditi e per il calcolo dell’ISEE. Può essere scaricata dal portale INPS inserendo l’annualità desiderata; l’app INPS mobile offre la stessa funzionalità per chi preferisce lo smartphone. In alternativa il contact center dell’INPS o i patronati possono fornire assistenza: è possibile richiedere l’invio cartaceo, ottenere il PDF via PEC o farsi supportare nella stampa del documento. Avere la CU aggiornata aiuta inoltre a prevenire sorprese nella dichiarazione dei redditi e a verificare eventuali trattenute o conguagli.

Consigli pratici per non perdere i pagamenti

Per ridurre il rischio di sospensioni è utile mantenere aggiornati i dati di contatto e consultare regolarmente il fascicolo previdenziale. Rispondere tempestivamente alle convocazioni del Centro per l’impiego, partecipare alle iniziative offerte e documentare eventuali impedimenti sono comportamenti che evitano sanzioni. In caso di sospensione, agire subito: prendere contatto col CPI, richiedere chiarimenti all’INPS e, se necessario, rivolgersi a un patronato per una consulenza gratuita. Un intervento rapido spesso permette di riattivare i pagamenti senza lunghe attese.