Risultati esami e comunicazioni per gli studenti di Economia aziendale

Questo articolo raccoglie in modo sintetico gli avvisi e i risultati pubblicati per gli iscritti al corso di Economia aziendale.

Troverai indicazioni sui ricevimenti dei docenti, le comunicazioni relative agli esami pubblicati su Studium e le istruzioni operative per sostenere gli appelli e le prove orali. L’obiettivo è mettere ordine alle numerose note diffuse nelle settimane scorse, conservando date e riferimenti così come comunicati ufficialmente.

Nel testo sono riportati anche gli elenchi delle matricole e i relativi esiti, le modifiche di aula o di data comunicate dai docenti e i riferimenti per contattare la segreteria del dipartimento. Alcuni passaggi richiedono azioni da parte degli studenti, come l’accettazione del voto per le prove scritte; per questi casi sono evidenziate le scadenze e le modalità indicate dai professori.

Pubblicazione esiti e procedure correlate

Gli esiti di più appelli sono stati pubblicati su Studium. In particolare, i risultati degli esami del 10-04-2026 relativi a Economia e regolamentazione dei mercati/EGI sono disponibili e la verbalizzazione degli esami orali è programmata per il 24/04 alle ore 15.30 con visione a seguire. Tra i dati riportati figurano tre esiti preliminari: matricola 1000037438 (insufficiente), M26004246 (ritirato) e 1000032786 (ritirato). In allegato al comunicato sono stati forniti i file con i risultati della prova scritta e altri documenti di supporto.

Dettagli sugli ammessi e date degli orali

Gli studenti ammessi all’orale potranno sostenerlo venerdì 17 aprile alle ore 17.00 presso la stanza 27, terzo piano del Palazzo delle Scienze. Si ricorda che la sessione di verbalizzazione per gli orali del 24/04 è prevista alle 15.30; gli interessati devono verificare l’aula esatta in bacheca. Sempre relativo all’appello del 10/04/2026, il file con l’elenco dettagliato riportava singoli punteggi e indicazioni, ad esempio: 1/31683 (21/30); 1/62969 (20/30); 1/65320 (20/30); 1/65651 (18/30) e altre voci segnate come NS.

Avvisi dei docenti: ricevimento, lezioni e rettifiche

Più docenti hanno condiviso aggiornamenti organizzativi: il Prof. Francesco Garraffo ha sospeso il ricevimento di mercoledì 22 aprile per impegni fuori sede; il servizio riprenderà regolarmente mercoledì 29 aprile 2026. Il Prof. Antonio Leotta ha comunicato che la lezione del 22.04 è stata posticipata al 23.04, e si svolgerà presso il campus Free Mind Foundry di Acireale. Il Prof. Marco Ferdinando Martorana ha pubblicato un errata corrige sugli esiti dell’appello del 10/04/2026 a causa di omonimia, allegando il file aggiornato con le correzioni evidenziate.

Altri aggiornamenti e sospensioni

Il Prof. Fabio Paolo Di Vita ha segnalato che gli esami SI del 10.4.2026 sono stati pubblicati su Studium. Il Prof. Lucio Siviero ha reso noto che gli esiti della prova scritta di Economia Industriale del 09/04/26 sono stati pubblicati: gli studenti che intendono accettare il voto devono inviare entro 5 giorni una mail con cognome, nome, matricola, voto e dichiarazione di accettazione. Inoltre, la Prof.ssa Eleonora Cardillo ha sospeso il ricevimento del 2 aprile, che è ripreso l’8 aprile alle 10:00; il Prof. Benedetto Torrisi chiede di essere contattato su Teams per confermare il ricevimento, mentre il Prof. Lucio Siviero ha stabilito che il ricevimento del 14 aprile si terrà a distanza via Teams.

Istruzioni operative, allegati e contatti utili

Sono stati allegati i risultati del compito di Matematica Generale del 9 Aprile 2026 per il CdL in Economia Aziendale, corsi A e C (Prof.ri Giarlotta-Lamantia). Il Prof. Caruso ha comunicato che il ricevimento previsto per il 13/04/2026 è stato annullato e rinviato al 15/04/2026 dalle ore 11.00 alle ore 13.00; analogamente, altri ricevimenti programmati il 14 e il 16 aprile sono stati annullati. Per ogni chiarimento amministrativo è disponibile la segreteria del Dipartimento presso il Palazzo delle Scienze, Corso Italia, 55 – Catania; e-mail ordinaria: dei[at]unict[dot]it, PEC: [email protected], fax: (+39) 095 7537 610. Direttore: Roberto Cellini.

Note finali e comportamento consigliato

Si raccomanda di consultare regolarmente le pagine dei singoli docenti e Studium per eventuali aggiornamenti o rettifiche (ad esempio l’errata corrige del Prof. Martorana) e di rispettare le scadenze indicate per l’accettazione dei voti. Controllare le bacheche per la conferma delle aule e, in caso di dubbi procedurali, contattare i docenti o la segreteria usando i recapiti ufficiali forniti.