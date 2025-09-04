Come le tariffe di Trump impattano l’economia del Wisconsin

Il 16 settembre, dalle 11:30 alle 13:00, il Madison Club ospiterà un pranzo organizzato da WisPolitics in collaborazione con il Wisconsin Technology Council.

Questo evento si concentrerà su un tema cruciale: l’impatto delle tariffe imposte dal Presidente Trump sull’economia del Wisconsin. Con la crescente preoccupazione per le politiche commerciali e le loro ripercussioni, esperti del settore si riuniranno per discutere delle conseguenze economiche in atto.

Il panel di esperti

Il panel sarà composto da figure di spicco nel campo dell’economia e dell’agricoltura. Tra i partecipanti, Menzie Chinn, professore di economia presso la La Follette School of Public Affairs dell’Università del Wisconsin-Madison, porterà la sua esperienza sui problemi macroeconomici e sulle politiche attuate.

Insieme a lui, Pam Jahnke, una veterana del settore radiofonico agricolo e direttrice della Mid-West Farm Report Network, fornirà una prospettiva importante sul settore agricolo, che ha subito notevoli cambiamenti a causa delle tariffe.

Buckley Brinkman, direttore esecutivo e CEO del Wisconsin Center for Manufacturing & Productivity, e Roberta Oldenburg, direttrice dello sviluppo commerciale nel settore scientifico e tecnologico di Findorff construction, completeranno il panel. La loro partecipazione garantirà una visione completa dell’impatto delle tariffe su diversi settori chiave dell’economia dello stato.

Il contesto economico attuale

Negli ultimi anni, le politiche tariffarie hanno avuto un impatto significativo sulle esportazioni e sull’occupazione nel Wisconsin. Le tariffe hanno influito sui costi dei materiali e sulle catene di approvvigionamento, costringendo molte aziende a rivedere le loro strategie. Durante il pranzo, i relatori analizzeranno i dati relativi all’occupazione e alle esportazioni nel Wisconsin, offrendo una panoramica chiara di come le misure commerciali stiano trasformando il panorama economico locale.

Il panel non solo metterà in luce le sfide attuali, ma anche le opportunità che potrebbero emergere in risposta a queste politiche. È un’occasione unica per comprendere meglio le dinamiche in gioco e per ascoltare direttamente le opinioni di coloro che sono in prima linea nell’economia dello stato.

Come partecipare

Il pranzo rappresenta un’importante opportunità per chiunque sia interessato a comprendere l’evoluzione economica del Wisconsin. La partecipazione è aperta a tutti ed è fortemente suggerito di prenotare in anticipo per garantire un posto. Questo evento offrirà una piattaforma per il dialogo e la condivisione di idee tra professionisti, accademici e membri della comunità.

In conclusione, l’incontro del 16 settembre non è solo un pranzo, ma un’importante occasione di discussione e riflessione sulle politiche commerciali e sulle loro implicazioni per l’economia del Wisconsin. Con esperti di alto livello pronti a condividere le loro intuizioni, i partecipanti avranno la possibilità di approfondire un argomento di grande rilevanza.