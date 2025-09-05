Perché la Federal Reserve deve rimanere neutrale

La Federal Reserve degli Stati Uniti si trova in un momento cruciale.

Recenti dichiarazioni suggeriscono che l’approvazione di membri del consiglio con prospettive politiche possa compromettere la stabilità dei mercati globali del dollaro. È fondamentale comprendere le implicazioni di tali scelte, non solo per l’economia americana, ma per la fiducia internazionale nel dollaro.

Chi sono i protagonisti?

Michael D. Bordo e Robert N. McCauley, esperti economici di spicco, hanno redatto una lettera aperta ai senatori degli Stati Uniti. Bordo è professore emerito di economia alla Rutgers University, mentre McCauley è un senior fellow presso il Boston University’s Global Development Policy Center. Entrambi avvertono che le nomine politiche nel consiglio della Federal Reserve potrebbero danneggiare le famiglie e le piccole imprese americane.

Ogni giorno, banche straniere gestiscono trilioni di dollari in prestiti. Questi prestiti sono garantiti da obbligazioni di alta qualità, come i titoli di stato americani. Tuttavia, questa stabilità è minacciata da potenziali turbolenze politiche, che potrebbero portare a difficoltà nel rifinanziare i prestiti in dollari.

Le conseguenze delle scelte politiche

Le crisi passate, come quelle del 2008 e del 2020, hanno dimostrato come il mercato possa bloccarsi. Durante queste crisi, la Federal Reserve ha abbassato i tassi d’interesse, ma le famiglie americane hanno comunque affrontato costi di prestito più elevati. Questo scenario evidenzia l’importanza di un approccio neutrale e tecnico nella gestione della politica monetaria.

La Fed ha storicamente affrontato situazioni di crisi tramite linee di swap con banche centrali estere, riducendo il rischio per le famiglie e le piccole imprese americane. Tuttavia, se le nomine politiche influenzano le decisioni della Fed, ciò potrebbe portare a una mancanza di fiducia nel dollaro, minando la sua stabilità a livello globale.

Il rischio di politicizzazione della Fed

Bordo e McCauley avvertono che una politicizzazione della Federal Reserve potrebbe portare a conseguenze catastrofiche. Citano l’esempio della crisi austriaca del 1931, dove le condizioni politiche hanno impedito aiuti necessari, portando a un’escalation della crisi. La storia ha dimostrato che l’intreccio tra politica e finanza può rivelarsi disastroso.

È essenziale che i membri del consiglio della Fed comprendano il loro ruolo cruciale. Non solo sono responsabili della stabilità del dollaro, ma devono anche essere in grado di agire rapidamente in caso di crisi. La storia insegna che le azioni politiche possono compromettere la stabilità economica a lungo termine.

Senza un impegno chiaro per mantenere l’indipendenza della Federal Reserve, il futuro del dollaro potrebbe essere in serio pericolo. La lettera di Bordo e McCauley è un richiamo all’azione per i senatori, affinché non politicizzino un’istituzione fondamentale per l’economia americana e globale.