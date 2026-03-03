Come mettere in sicurezza le operazioni in criptovalute per aziende

Criptovalute e sicurezza richiedono controlli mirati su tre elementi critici: chiavi private, processi di firma e architettura dei wallet.

Chi controlla le chiavi può trasferire i fondi. Per questo motivo le organizzazioni devono rendere le operazioni su blockchain prevedibili, verificabili e resilienti. Marco Santini, ex Deutsche Bank e analista fintech, sottolinea che la gestione delle criptovalute richiede rigore simile a quello bancario. Nella sua esperienza in Deutsche Bank, le lezioni della crisi del 2008 hanno reso prioritari governance e due diligence. I numeri parlano chiaro: errori nelle chiavi portano a perdite spesso irreversibili.

Elementi fondamentali della sicurezza

La proprietà effettiva dei fondi si basa sulle chiavi private. Chi le possiede può muovere i valori associati. La sicurezza non è solo crittografia. Si tratta di integrare persone, processi e tecnologie in un quadro organizzativo coerente. I tre pilastri da valutare sono gestione delle chiavi, integrità delle transazioni e robustezza dei sistemi che le manipolano. Chi lavora nel settore sa che ogni anello debole aumenta lo spread di rischio operativo e reputazionale.

Chiavi, transazioni e responsabilità

Chi lavora nel settore sa che ogni anello debole aumenta lo spread di rischio operativo e reputazionale. Una chiave privata genera una corrispondente chiave pubblica e un indirizzo di pagamento; la chiave non dovrebbe mai uscire dal perimetro sicuro che la conserva. Le transazioni si costruiscono, si firmano e si inviano alla rete: una volta confermate restano di fatto permanenti. Per questo motivo le organizzazioni devono garantire che ogni firma rifletta l’intento reale e sia sottoposta a controlli verificabili, con procedure di due diligence e tracciatura delle responsabilità.

Modelli di wallet e architettura di difesa

Nella mia esperienza in Deutsche Bank, l’architettura di controllo nasce dalla segmentazione delle funzioni e dalla separazione dei privilegi. I wallet operativi mantengono chiavi online per consentire automazione e pagamenti frequenti; i wallet di tesoreria restano offline per proteggere riserve a lungo termine. Entrambe le classi possono adottare soluzioni come multisig o MPC per distribuire l’autorità e ridurre i punti di singolo errore. Dal punto di vista regolamentare, la combinazione di controlli tecnici e policy interne riduce il rischio di perdita e facilita le verifiche di compliance.

Stratificazione delle protezioni

In continuità con il profilo regolamentare, la difesa deve articolarsi su più livelli per ridurre il rischio operativo. Marco Santini, ex Deutsche Bank, sottolinea che una architettura multilivello limita le possibilità di compromissione.

Al livello fisico si impiegano HSM, wallet hardware e enclave sicure per impedire l’estrazione delle chiavi. Al livello di policy si introducono limiti di spesa, flussi di approvazione e whitelist di indirizzi. Al livello operativo si rafforzano accessi, logging e pipeline CI/CD. La combinazione di queste misure aumenta la resilienza e rende più difficile per un attaccante raggiungere l’obiettivo.

Controlli operativi e monitoraggio

I dati indicano che una quota rilevante degli incidenti trae vantaggio da debolezze operative. Perciò è necessario implementare controlli di accesso, autenticazione a più fattori e segmentazione di rete.

Oltre a ciò, vanno mantenuti dashboard e strumenti amministrativi con logging dettagliato e verificabile. Chi lavora nel settore sa che permessi e macchine non aggiornate rappresentano vettori di attacco. I numeri parlano chiaro: policy, monitoraggio e controlli di accesso riducono esposizione e tempi di individuazione delle anomalie.

Dal punto di vista regolamentare, l’integrazione di controlli tecnici e processi operativi facilita audit e compliance, e si registrerà un aumento dei controlli da parte degli organi di vigilanza.

Rilevazione e risposta

La rilevazione deve essere tempestiva e precisa, poiché le transazioni on chain sono irrevocabili. Occorre monitorare pattern di firma insoliti, trasferimenti verso destinazioni non autorizzate e variazioni anomale nei saldi dei wallet operativi. Vanno segnalati anche i tentativi di invio verso indirizzi sottoposti a sanzioni.

Gli strumenti operativi efficaci comprendono alert in tempo reale e playbook di risposta standardizzati. Tali strumenti consentono di isolare gli incidenti e di limitare la perdita finanziaria prima che l’evento si propaghi. Marco Santini, esperto con esperienza in Deutsche Bank, osserva: “Nella mia esperienza in Deutsche Bank, la rapidità delle contromisure è spesso la differenza tra perdita contenuta e danno sistemico”.

Minacce tipiche e come mitigarle

Gli attaccanti privilegiano vettori umani e punti di integrazione piuttosto che attacchi diretti alla crittografia. Tra le minacce più frequenti figurano phishing, compromissione delle pipeline CI/CD e malware che manipola gli indirizzi di destinazione.

La mitigazione combina formazione mirata, controlli tecnici e procedure di revoca rapida dei privilegi. In particolare, è necessario implementare autenticazione forte, verifica indipendente degli indirizzi di pagamento e segmentazione dei permessi operativi. Chi lavora nel settore sa che la ridondanza dei controlli limita significativamente la superficie d’attacco.

Dal punto di vista regolamentare, la documentazione dei processi e la tracciabilità delle autorizzazioni facilitano audit e compliance. I numeri parlano chiaro: una catena di custodia verificabile riduce il rischio operativo nelle attività di tesoreria e nei flussi transazionali. Si prevede un incremento dei controlli da parte degli organi di vigilanza e una crescente richiesta di standard di due diligence più rigorosi.

Gestione del rischio e best practice

Dopo l’aumento previsto dei controlli da parte degli organi di vigilanza, la prima azione consiste nella mappatura completa di wallet, chiavi e sistemi che influenzano le transazioni. Deve essere definita una policy chiara per limiti di spesa, processi di approvazione e whitelist di indirizzi. È essenziale separare i fondi operativi da quelli di tesoreria e adottare backup distribuiti e sistemi di firma ridondanti come multisig o MPC. Per MPC si intende un sistema crittografico che distribuisce le chiavi tra più attori, riducendo il rischio di compromissione di un singolo punto.

Nella mia esperienza in Deutsche Bank, le esercitazioni periodiche migliorano la prontezza operativa. I team devono praticare scenari di incidente che definiscano ruoli decisionali, isolamento dei sistemi, comunicazioni interne ed esterne e procedure per il trasferimento sicuro dei fondi. Vanno inoltre programmati controlli indipendenti, test di penetrazione e verifiche di conformità a standard riconosciuti. Chi lavora nel settore sa che queste misure consolidano la resilienza e rispondono alle richieste regolamentari in aumento.

Proseguendo la linea operativa precedente, tecnologia, processi e governance devono integrarsi per attenuare il rischio nelle operazioni con criptovalute e migliorare l’affidabilità delle transazioni su blockchain.

Marco Santini, analista con esperienza in Deutsche Bank, sottolinea che tale approccio rafforza la resilienza operativa e semplifica la dimostrazione di conformità negli audit regolamentari.

Chi lavora nel settore sa che la combinazione di controlli tecnici, procedure documentate e ruoli di responsabilità riduce la superficie di attacco e favorisce la continuità del servizio.

I numeri parlano chiaro: sistemi con controlli integrati e governance strutturata mostrano tassi inferiori di perdita di asset e tempi di recovery più rapidi rispetto a implementazioni frammentate.

Dal punto di vista regolamentare, l’adozione di framework condivisi facilita la due diligence e la rendicontazione richiesta dagli organi di vigilanza, rendendo più agevole l’interazione con le infrastrutture finanziarie tradizionali.

Lo sviluppo atteso è una maggiore integrazione tra pratiche operative consolidate e standard normativi, con benefici misurabili in termini di liquidity e gestione dello spread operativo.