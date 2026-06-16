Come microfinanza e politiche industriali stanno trasformando la filiera del latte in Kenya

Un progetto keniota chiamato Maziwa unisce pratiche agroecologiche, rafforzamento dei centri di raccolta e microfinanza per 50 famiglie di allevatori; i risultati produttivi e le iniziative di accesso al credito dialogano con le esigenze di politiche industriali e con il regime agevolato Nuova Marcora per le cooperative.

All’alba nelle colline vicine al bacino del fiume Molo, nel distretto di Nakuru, prende forma un intervento che intreccia agricoltura, innovazione sociale e finanza locale. Il progetto Maziwa — parola swahili che significa latte — mira a trasformare la produzione casearia di piccola scala in una filiera più efficiente e sostenibile, combinando formazione pratica, strumenti di conservazione e accesso al credito.

L’iniziativa è stata finanziata con fondi della Conferenza episcopale italiana destinati all’8×1000 e realizzata con il coinvolgimento di partner locali e internazionali come Caritas Nairobi e Cresud. Il progetto lavora con 50 famiglie di allevatori e ha previsto interventi sul terreno, miglioramento dei foraggi, formazione tecnica e modernizzazione del centro di raccolta denominato Mau Juhudi.

Maziwa e i progressi concreti al centro di raccolta Mau Juhudi

Tra gennaio 2026 e marzo 2026 il centro di raccolta Mau Juhudi ha contabilizzato oltre 190.000 litri di latte raccolti, un segnale di crescita rispetto alle produzioni iniziali. Secondo i dati del progetto, la resa è aumentata in media di 1,5 litri al giorno per capoe la capacità quotidiana del centro è passata da circa 300 a 700 litricon la prospettiva di raggiungere 1.000 litri giornalieri. Questi numeri si traducono in nuovi posti di lavoro e in un ampliamento dell’offerta: oltre al latte fresco sono stati introdotti prodotti a maggior valore aggiunto come yogurt e il latte fermentato locale.

Interventi tecnici e pratici

La modernizzazione del centro ha incluso l’acquisto di refrigeratoricontenitori conformi agli standard igienici e sistemi di conservazione più avanzati, elementi che riducono le perdite e migliorano la qualità del prodotto venduto ai mercati locali. L’approccio formativo adottato nel progetto, denominato “classi senza muri”porta gli esperti direttamente nelle fattorie: i tecnici lavorano a fianco degli allevatori per insegnare pratiche agroecologiche e gestione alimentare del bestiame.

Microfinanza, gestione commerciale e continuità con Maisha Bora

Oltre alle attività produttive, il progetto ha previsto strumenti per la sostenibilità economica. Con il supporto di Cresudparte del gruppo banca Etica, gli allevatori sono stati accompagnati nella gestione commerciale della filiera e nell’accesso al credito. L’intervento ha favorito l’incontro tra istituzioni di microfinanza, come Caritas Nairobie i produttori, promuovendo finanziamenti per l’acquisto di motociclette, contenitori idonei e altri investimenti necessari a migliorare la catena del valore.

Questa componente è centrale perché la microfinanza comunitaria rappresenta per molti agricoltori una alternativa sostenibile agli aiuti temporanei: facilita l’acquisto di beni strumentali e rinforza la resilienza delle comunità, con un impatto rilevante soprattutto sulle donne e sui giovani delle aree montane.

Transizione verso un progetto più ampio

Il percorso avviato da Maziwa non si conclude con la fine del finanziamento biennale: la continuità sarà garantita dal programma Maisha Bora – Impresa, ambiente e nutrizionesostenuto dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), che mira a consolidare i risultati ottenuti e ad ampliare le prospettive per le comunità locali.

Parallelismi in Italia: progettazione cooperativa, PNRR e strumenti di supporto alle imprese

In Italia, il settore della progettazione e dell’ingegneria cooperativa ha registrato negli ultimi anni una crescita significativa, favorita dagli investimenti del PNRR. Nel triennio 2026-2026 la filiera ha mostrato aumenti di fatturato e miglioramenti di produttività, mentre la riflessione politica attuale si concentra su quali strumenti mettere in campo dopo il Piano per sostenere ulteriori investimenti, attrarre capitali privati e valorizzare competenze consolidate sul territorio.

In questo contesto si inserisce anche il tema degli incentivi finanziari dedicati alle cooperative. Un esempio pratico è la misura nota come Nuova Marcorache offre prestiti agevolati a tasso zero destinati alle società cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali. La norma permette a una società finanziaria partecipata dallo Stato di entrare come socio temporaneo e, successivamente, alla cooperativa di ottenere un finanziamento fino a 2.000.000 di euro.

Questo tipo di strumenti mostra come l’integrazione tra politiche pubbliche, finanziamenti agevolati e strutture cooperative possa sostenere il passaggio da iniziative locali a modelli di impresa più solidi e replicabili, tanto nei contesti rurali del Kenya quanto nelle filiere industriali e di progettazione in Italia.