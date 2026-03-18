Come oro e hardware hanno ristretto il disavanzo commerciale degli Stati Uniti

A gennaio 2026 il disavanzo commerciale di beni degli Stati Uniti si è contratto in modo inatteso, spinto da un’impennata delle esportazioni.

Il dato ufficiale indica un deficit di 54,5 miliardi di dollari, rispetto al valore rivisto di 72,9 miliardi di dollari a dicembre 2026; la lettura è stata pubblicata dal Census Bureau e dal BEA il 12 marzo 2026. Questo movimento, oltre a rappresentare un segnale di competitività su prodotti ad alto valore aggiunto, rimette in luce il ruolo peculiare dell’oro nelle statistiche commerciali e il modo in cui la sua presenza può alterare le stime macroeconomiche.

I numeri di gennaio 2026 e il loro significato

Le esportazioni sono salite del 5,5%, raggiungendo un record mensile di 302,1 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,7%. Tra i maggiori contributi figurano un aumento di 4,6 miliardi di dollari nelle esportazioni di oro non monetario, 4,1 miliardi nelle altre materie preziose e 2,6 miliardi nel comparto computer, che ha toccato 7,6 miliardi di dollari. È importante notare che, condizionando le stime sugli altri componenti del PIL, un deficit di beni più elevato riduce immediatamente il nowcast del prodotto interno lordo corrente, anche se non necessariamente le vendite finali al settore privato nazionale.

Impatto dell’oro sulle serie

Alcuni analisti e fonti specializzate hanno evidenziato che la bilancia commerciale di beni corretta per l’oro può risultare più ampia rispetto alla lettura non rettificata. In sostanza, includere o escludere le grandi spedizioni di oro può cambiare la percezione della dinamica commerciale: un picco di esportazioni di metalli preziosi ad uso finanziario o industriale tende a ridurre il deficit nella misura in cui è contabilizzato, ma può anche rendere il quadro più volatile e meno interpretabile per le previsioni a breve termine.

Chi ha beneficiato del rialzo delle esportazioni

Il restringimento del disavanzo ha premiato sia i produttori di materie prime sia i fornitori di infrastrutture tecnologiche. Tra i nomi più citati ci sono Newmont e Freeport-McMoRan nel settore minerario, che hanno visto aumentare la domanda di oro e altri metalli. Sul fronte tecnologico, società come Dell, HP, Super Micro e Arista si sono posizionate come fornitrici chiave di hardware per il boom dell’infrastruttura AI, contribuendo alla crescita delle esportazioni di computer e attrezzature di rete.

Metalli preziosi

La domanda globale di oro è stata alimentata da fattori geopolitici e da flussi di portafoglio verso asset rifugio: tensioni in Medio Oriente e percezioni di rischio hanno spinto investitori e istituzioni a spostarsi su metalli preziosi. Questo fenomeno può essere transitorio, perché il commercio di oro è spesso guidato da sentiment e decisioni di banche centrali, e non sempre riflette un’espansione sostenuta della produzione industriale o manifatturiera.

Hardware e infrastrutture AI

La crescita delle esportazioni di computer e macchinari capitali riflette invece un trend strutturale: la diffusione di data center e la spinta verso soluzioni di AI su larga scala stanno generando ordini consistenti per server, switch e componentistica. Il miglioramento delle catene logistiche all’inizio del 2026 ha inoltre facilitato la consegna di questi beni ad alta intensità tecnologica verso mercati internazionali, ampliando i ricavi delle imprese esportatrici.

Implicazioni macroeconomiche, rischi e prospettive

Il restringimento del deficit a gennaio può spingere le revisioni al rialzo delle stime di crescita per il primo trimestre, ma serve prudenza. Tra i rischi principali figura la possibile introduzione di dazi globali del 10-15% proposti dall’amministrazione in carica, che potrebbero alterare dinamiche commerciali e provocare ritorsioni. Inoltre, la componente legata all’oro è intrinsecamente volatile e sensibile a sviluppi geopolitici: un’inversione del sentiment internazionale potrebbe rapidamente ridurre il contributo delle esportazioni preziose al saldo commerciale.

Prospettive per investitori e policy maker

Per gli investitori la chiave è monitorare due elementi: la tenuta della domanda per hardware AI e la stabilità dei prezzi e dei flussi di oro. Secondo analisi di mercato, il prezzo dell’oro era quotato a 4.867,36 $ al 18.03.2026, un dato che riflette tensioni geopolitiche e aspettative monetarie. I policy maker potrebbero usare la prova di forza in alcuni settori per giustificare incentivi all’industria e investimenti nelle filiere critiche, ma dovranno altresì bilanciare il rischio di frizioni commerciali internazionali.

Conclusione

In sintesi, il calo del disavanzo commerciale a gennaio 2026 riporta l’attenzione su due asset che stanno guidando l’export americano: le materie prime preziose e l’hardware tecnologico. Entrambi possono sostenere la crescita a breve termine, ma la loro durabilità dipenderà dall’evoluzione geopolitica, dalle politiche commerciali e dall’andamento delle catene di fornitura. Per interpretare correttamente i prossimi dati sarà fondamentale distinguere tra impulsi temporanei e trend strutturali.