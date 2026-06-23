Come ottenere finanziamenti per avviare attività commerciali, artigianali e di servizi nelle zone rurali

Un nuovo programma di finanziamenti sostiene lo sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali, con contributi fino al 60% delle spese ammissibili.

Le aree rurali italiane stanno per vivere una nuova fase di sviluppo grazie a un programma di finanziamenti dedicato alle attività extra-agricole. Questo intervento mira a stimolare la crescita economica e a creare nuove opportunità di lavoro, con un occhio di riguardo per i giovani e le donne.

Il programma è pensato per sostenere la creazione e lo sviluppo di attività commerciali, artigianali e di servizi, contribuendo così alla rivitalizzazione del mercato del lavoro in queste zone. Ma quali sono le opportunità concrete per chi vuole investire?

Le opportunità di finanziamento

Il programma offre contributi in conto capitale fino al 60% delle spese ammissibili. Tra le spese finanziabili troviamo:

Interventi su immobili finalizzati allo svolgimento dell’attività o all’adeguamento alle normative vigenti;

finalizzati allo svolgimento dell’attività o all’adeguamento alle normative vigenti; Sistemazione delle aree esterne se strettamente connesse all’attività finanziata;

se strettamente connesse all’attività finanziata; Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi inclusa la loro installazione;

inclusa la loro installazione; Arredi e allestimenti funzionali all’attività;

all’attività; Investimenti immateriali quali software, brevetti, licenze, marchi e realizzazione di siti web aziendali;

quali software, brevetti, licenze, marchi e realizzazione di siti web aziendali; Spese generali fino al 12% per investimenti immobiliari e al 5% per quelli mobiliari.

Chi può beneficiare dei finanziamenti

Le microimprese non agricole sono le principali beneficiarie di questo programma. Si tratta di un’opportunità unica per chi desidera avviare un’attività in settori diversi dall’agricoltura, contribuendo così alla diversificazione economica delle aree rurali.

Il programma è stato pensato per sostenere la creazione di nuove imprese e per favorire l’occupazione locale. Le attività finanziate devono essere localizzate nelle aree rurali e devono contribuire alla crescita economica del territorio.

Come presentare la domanda

Per accedere ai finanziamenti, è necessario presentare un piano di investimento dettagliato che descriva le attività previste e le spese ammissibili. Il piano deve essere accompagnato da una documentazione tecnica e amministrativa che attesti la fattibilità del progetto.

Una volta approvato il piano, i beneficiari potranno procedere con gli investimenti e richiedere il rimborso delle spese sostenute. Il contributo sarà erogato in base alle spese effettivamente sostenute e documentate.

Questo programma rappresenta un’opportunità importante per chi desidera investire nelle aree rurali e contribuire alla loro rivitalizzazione. Con contributi fino al 60% delle spese ammissibili, è un passo concreto verso la creazione di nuove opportunità di lavoro e di sviluppo economico.