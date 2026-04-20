Come potrebbero evolvere i prezzi della benzina con i futures Brent

Negli ultimi giorni i futures Brent sul mese corrente (front month, giugno) hanno mostrato un balzo significativo, riaccendendo il dibattito su dove possano dirigersi i prezzi della benzina se i contratti futures si dimostrassero informativi.

I dati di riferimento mostrano sia l’andamento reale del Brent sia i contratti NYMEX disponibili alla data del 4/19, con l’osservazione di aprile riferita ai dati fino al 4/10. Fonti utilizzate per visualizzare queste serie includono EIA via FRED, NBER e barchart.com; i periodi di recessione delineati dall’NBER sono stati evidenziati per contesto storico.

Per tradurre i movimenti del petrolio in una previsione sui prezzi alla pompa è stata applicata una regressione sui logaritmi delle variazioni prime della benzina rispetto ai prezzi correnti e ritardati del petrolio, utilizzando il campione 1990M10-2026M03 (adj-R2 = 0.56). Il risultato è una previsione condizionale dei prezzi della benzina che confronta la serie storica del prezzo regular con il percorso implicito dai futures. I grafici di riferimento mostrano la serie osservata del prezzo della benzina e la traiettoria prevista sulla base dei futures, con calcoli realizzati dall’autore e dati provenienti da barchart.com.

Affidabilità dei futures come segnale

I contratti futures sono spesso considerati tra i migliori indicatori in media per le aspettative di prezzo, come discusso da Chinn e Coibion (2014). Tuttavia, la loro precisione non è costante in tutte le condizioni: episodi di conflitto hanno compromesso l’attendibilità delle previsioni in passato, ad esempio durante la guerra del 1990-91 e quella del 2003. Nel contesto attuale, osservatori come Norland (2026) sottolineano che, se il conflitto si risolvesse rapidamente, i prezzi spot potrebbero scendere lungo la curva, generando perdite per posizioni long, ma questo esito dipende da numerosi fattori reali che possono allungare la durata dello shock.

Perché i mercati sbagliano la durata

Un aspetto cruciale è la tendenza degli operatori a sottovalutare la persistenza sia degli eccessi di offerta sia delle carenze. In periodi di contango (quando i prezzi futures sono più alti di quelli spot) i ritorni per chi resta long tendono a essere negativi, perché l’oversupply può perdurare più a lungo del previsto; al contrario, in fasi di backwardation (quando i futures sono sotto il prezzo spot) i profitti degli holder long emergono perché le carenze si prolungano più di quanto ipotizzato. Queste dinamiche spiegano parte delle discrepanze tra prezzi futures e realizzati.

Rischi di offerta e indicatori da monitorare

Tra gli elementi che possono mantenere i prezzi della benzina oltre i livelli impliciti dai futures ci sono le strozzature logistiche. Un indicatore da osservare è il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz: una riduzione dei passaggi o dei volumi trasportati segnala potenziali problemi di offerta. Inoltre, l’esperienza recente del traffico nel Mar Rosso e nel Canale di Suez dimostra come una contrazione dei transiti possa durare, specialmente quando le compagnie di assicurazione si ritirano dal rischio, fenomeno osservato dopo il calo del traffico di Suez alla fine del 2026.

Effetti di frizione sul mercato fisico

Anche quando uno stretto viene formalmente riaperto, i costi assicurativi e di trasporto o la riorganizzazione delle rotte possono far sì che il prezzo realizzi un livello più elevato rispetto a quanto suggerito dalla curva dei futures. In pratica, il prezzo spot riflette non solo aspettative su produzione e domanda, ma anche costi e rischi reali di consegna; perciò un ritorno a condizioni normali non garantisce un immediato riallineamento verso i livelli futures.

Asimmetria di trasmissione e implicazioni per il consumatore

Un ulteriore motivo per aspettarsi prezzi della benzina relativamente elevati è l’asimmetria con cui i prezzi alla pompa reagiscono ai movimenti del petrolio: i prezzi della benzina tendono a salire rapidamente dopo un aumento del petrolio e a scendere con maggiore lentezza in seguito a una diminuzione. Questo fenomeno è noto come rocket and feather e studi come Wen et al. (2026) lo analizzano in dettaglio. Nella regressione presentata si è scelto di non modellare quest’effetto, per cui la previsione condizionale potrebbe sottovalutare la persistenza di un livello alto dei prezzi al dettaglio.

In conclusione, se si assume che i futures Brent siano predittivi, la traiettoria implicita suggerisce un certo percorso per la benzina, ma numerose forze reali possono spostare quel percorso verso l’alto: persistenza degli shock di offerta, frizioni logistiche e l’asimmetria nella trasmissione dei prezzi. L’eccezione che rovescia queste considerazioni sarebbe una recessione globale marcata, capace di erodere significativamente la domanda e quindi di sgonfiare sia il mercato spot sia quello dei futures.