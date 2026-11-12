Scopri come gli enti locali in dissesto possono ottenere un’anticipazione dal Fondo di rotazione entro il 31 dicembre 2026.

Nel corso del 2026 lo Stato ha introdotto una nuova misura di sostegno per i comuni e le amministrazioni in dissesto finanziario. Si tratta di un’anticipazione prelevata dal cosiddetto Fondo di rotazione previsto dal TUEL (articolo 243-ter), destinata ad aumentare la massa attiva della gestione liquidatoria e a consentire il pagamento dei crediti ammessi alla procedura semplificata.

Quadro normativo e novità introdotte

La disciplina nasce dall’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1) del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174. Tale provvedimento ha modificato i commi da 3 a 6 dell’articolo 255 del TUEL, passando da una previsione temporanea a una disciplinata a regime. In pratica, gli enti che hanno avviato una gestione liquidatoria possono chiedere un’anticipazione sul Fondo di rotazione, ma solo se il credito richiesto è ammesso secondo le modalità stabilite dall’articolo 258 del medesimo testo unico.

Procedura di presentazione della domanda

Le domande devono essere trasmesse entro il 31 dicembre 2026 utilizzando il modello allegato al comunicato del 10 novembre 2026 della Direzione centrale per la Finanza locale. Il modulo, denominato “Allegato A”, richiede la firma digitale del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo straordinario di liquidazione (OSL). Prima di inviare la domanda, l’ente deve valutare due aspetti fondamentali: il fabbisogno della gestione liquidatoria, cioè la differenza tra la massa attiva attuale e l’importo necessario a coprire i debiti ammessi; e la sostenibilità della restituzione, ovvero la capacità del bilancio pluriennale dell’Ente in bonis di sostenere le rate di ammortamento a partire dall’anno successivo all’erogazione.

Ruolo dell’Organo Straordinario di Liquidazione

L’OSL partecipa sia alla fase di ricognizione delle passività – quantificando i debiti ammessi – sia all’utilizzo delle risorse erogate, versandole nella massa attiva della gestione liquidatoria. Le attestazioni congiunte dei tre firmatari sono fondamentali per garantire che le cifre richieste corrispondano al reale fabbisogno e che le rate future siano compatibili con la gestione ordinaria dell’Ente.

Concessione, erogazione e restituzione dell’anticipazione

Il Ministero dell’Interno pubblicherà, entro il 31 marzo 2027, un decreto annuale che stabilisce le modalità di concessione, le tempistiche di erogazione e le condizioni di rimborso. L’anticipazione non è un contributo a fondo perduto: le somme ricevute vanno restituite mediante un piano di ammortamento che grava sul bilancio pluriennale dell’Ente, a partire dall’anno successivo a quello di erogazione. Il provvedimento ministeriale definisce inoltre il tasso di interesse e le eventuali garanzie richieste per il rimborso.

La procedura prevede tre momenti chiave: (i) presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2026; (ii) adozione del decreto di riparto entro il 31 marzo 2027; (iii) avvio del piano di ammortamento dall’anno successivo alla concessione. Il rispetto scrupoloso di queste scadenze è indispensabile per evitare ritardi nell’erogazione e per consentire una gestione liquidatoria più efficace.