Le elezioni di metà mandato 2026 potrebbero ridisegnare il panorama delle criptovalute e dei mercati tradizionali.

Le elezioni di metà mandato del 2026 hanno acceso un dibattito ampio tra gli operatori di mercato. La composizione finale del Congresso si preannuncia come un fattore determinante per la politica economica americana, con ricadute immediate su Bitcoin, XRP e sull’indice S&P 500. Tre grandi analisti – JPMorgan, il commentatore Bull Theory e Saverio Berlinzani di ActivTrades – hanno pubblicato valutazioni che, sebbene divergenti, convergono sull’alto grado di volatilità atteso nei prossimi mesi.

Scenari di JPMorgan e probabili movimenti dell’S&P 500

JPMorgan assegna al 66% di probabilità una vittoria totale dei Democratici, ipotizzando un range di variazione dell’indice compreso tra –0,25 % e +0,50 %. In questo quadro, le imprese legate all’intelligenza artificiale potrebbero subire pressioni regolamentari; al contrario, la posizione di Donald Trump, che si oppone a restrizioni sull’AI, rende il settore un possibile candidato al rialzo. Un secondo scenario, con Camera Democratica e Senato Repubblicano (26% di probabilità), prevede un rialzo più marcato dell’S&P 500, tra +0,50 % e +1,00 %, ma la presenza repubblicana al Senato mantenga in vita l’influenza di Trump. L’ipotesi di un Congresso interamente repubblicano, con una probabilità del 7%, dovrebbe spingere l’indice tra +1,00 % e +1,25 %, grazie a una minore burocrazia e a pressioni diplomatiche sull’Iran. L’ultimo caso, con Camera Repubblicana e Senato Democratico, è considerato trascurabile (1%) ma comporterebbe un possibile stallo legislativo e il rischio di un impeachment.

Implicazioni per Bitcoin, XRP e altre criptovalute secondo Bull Theory

Il commentatore noto come Bull Theory sottolinea che la normativa sulle criptovalute dipenderà in gran parte dal controllo del Congresso. Una maggioranza repubblicana sarebbe propensa a semplificare le procedure legislative, riducendo gli ostacoli per Bitcoin e XRP, mentre una maggioranza democratica aumenterebbe la complessità normativa, intensificando la volatilità, soprattutto in relazione al tetto del debito federale e al bilancio annuale. Gli scenari misti – Camera Democratica con Senato Repubblicano o viceversa – avrebbero effetti opposti: nel primo caso le leggi chiave incontrerebbero ostacoli, nel secondo ci sarebbe resistenza nelle nomine chiave, generando una ciclicità di incertezza che storicamente ha spinto le azioni statunitensi a reagire positivamente dopo i midterm, indipendentemente dal partito dominante.

Analisi di Saverio Berlinzani: AI, oro, dollaro e rischio di stagflazione

L’analista senior di ActivTrades, Saverio Berlinzani, interpreta una netta vittoria democratica come un possibile freno all’agenda economica della Casa Bianca. Senza una maggioranza repubblicana, si ridurrebbero le probabilità di nuove tariffe protezionistiche e di un ulteriore aumento del debito pubblico, favorendo un rally dei Treasury e un allentamento dei rendimenti obbligazionari. Tuttavia, una paralisi legislativa potrebbe rallentare la crescita americana, mantenendo l’inflazione elevata e obbligando la Federal Reserve a sostenere tassi di interesse alti, scenario tipico di stagflazione. Per il settore dell’intelligenza artificiale e le crypto, Berlinzani prevede un ritorno a normative più stringenti; le azioni dei data-center hanno subito improvvisi rincari, mentre il ricordo di un furto di 6,3 miliardi di dollari da Binance alimenta richieste di protezione per gli investitori.

Oro e dollaro in balia dell’incertezza

L’oro ha superato nuovamente la soglia dei 4 000 dollari l’oncia, spinto da un clima di incertezza istituzionale e da un incremento dei tassi della Fed di 25 bps a settembre 2026. Berlinzani osserva che, nonostante il dollaro mostri segni di indebolimento rispetto alle principali valute, il calo è legato sia alla sconfitta di Trump sia a un più ampio scetticismo sull’economia americana. Un dollaro più debole e rendimenti obbligazionari contenuti forniscono sostegno al prezzo dell’oro, rendendolo un rifugio allettante per gli investitori alla ricerca di stabilità.

Riflessioni sul panorama settoriale post-midterm

Il risultato finale, con il Congresso controllato dai Democratici, implicherà un possibile rialzo di imposte sulle imprese e un’attenzione maggiore alle spese sociali. Settori fortemente esposti al mercato interno – banche, retailer, sanità gestita e telecomunicazioni – potrebbero subire pressioni fiscali. Al contrario, i data-center beneficerebbero di un consenso bipartisan sulla crescita economica, mentre le infrastrutture elettriche, l’elettrificazione e la produzione manifatturiera potrebbero ricevere nuove iniezioni di capitale, grazie al comune interesse di Democratici e Repubblicani per la transizione energetica e il reshoring.