L’Italia ottiene una flessibilità di bilancio mai vista: 0,6% del PIL per difesa ed energia nei prossimi due anni.

L’Ecofin, organismo chiave della politica economica europea, ha dato il via libera alla clausola nazionale di salvaguardia (NEC) per l’Italia il 9 novembre 2026. La decisione crea un corridoio di margine di bilancio che il Paese potrà sfruttare nei due esercizi 2027-2028, destinando la metà della risorsa aggiuntiva alla difesa e l’altra metà all’energia.

In pratica, la misura permette allo Stato italiano di aumentare la spesa netta fino allo 0,6% del PIL annuo, suddiviso in 0,3% per la difesa e 0,3% per l’energia. Il tetto cumulativo, fissato a 1,5% del PIL su un arco di quattro anni, rappresenta il limite massimo di scostamento dal percorso di bilancio concordato con Bruxelles.

Come funziona la NEC a livello europeo

La National Escape Clause è uno strumento inserito nel Regolamento UE sul Patto di Stabilità e Crescita. Offre agli Stati membri la possibilità di deviare temporaneamente dal loro piano di spesa netta solo se la risorsa extra è destinata a settori ritenuti prioritari dall’Unione. Non si tratta di una deroga generica: la misura è circoscritta sia per settore che per ammontare, garantendo che gli extra-budget non minaccino la disciplina fiscale complessiva.

Difesa ed energia: le priorità europee

Il focus su difesa ed energia non è casuale. L’agenda dell’Unione Europea richiede, da anni, un rafforzamento della capacità militare in linea con gli impegni NATO e una transizione energetica veloce per garantire sicurezza e riduzione delle emissioni. Per l’Italia, la clausola NEC costituisce un riconoscimento istituzionale delle proprie esigenze strutturali, consentendo investimenti che altrimenti avrebbero richiesto lunghe negoziazioni di bilancio.

Calendario della Legge di Bilancio 2027 e le prossime tappe parlamentari

Parallelamente al via libera dell’Ecofin, il Governo ha avviato il percorso parlamentare della Legge di Bilancio 2027. Il disegno di legge, approvato in Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2026, è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e inviato al Parlamento. Le audizioni delle commissioni Bilancio, previste dal 9 al 12 novembre, rappresentano il primo banco di prova per le proposte di spesa, inclusa quella legata alla NEC.

Il calendario prevede la presentazione degli emendamenti entro il 17 novembre, il parere della Commissione europea sul documento programmatico entro il 30 novembre e la conclusiva approvazione parlamentare entro il 31 dicembre 2026. Solo dopo questo iter il testo entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, aprendo la strada all’effettiva erogazione dei fondi aggiuntivi.

Spazio finanziario aggiuntivo in termini di valore

Con un prodotto interno lordo stimato intorno ai 2.300 miliardi di euro, lo 0,6% del PIL corrisponde a risorse dell’ordine di decine di miliardi di euro per ciascun anno. La quota destinata a difesa (circa 7-8 miliardi) potrà essere impiegata per modernizzare le forze armate, potenziare la cyber-security e rispettare i target NATO. La parte per energia (simile entità) sarà invece rivolta al rinforzo delle infrastrutture, al sostegno della transizione verso fonti rinnovabili e alla garanzia di continuità di approvvigionamento.

Il quadro complessivo, delineato nel Documento Programmatico di finanza Pubblica (DPFP), specifica che l’uso della clausola è subordinato al voto a maggioranza assoluta di entrambe le Camere. Fino a quel momento, la flessibilità resta una promessa legislativa; la sfida per il Governo sarà tradurre queste risorse in programmi concreti, monitorati da Bruxelles per evitare violazioni del Patto di stabilità.