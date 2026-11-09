Nikkei supera i 58.500 punti e lo yen guadagna forza: ecco i numeri della prima contrattazione di Tokyo

Il 9 novembre 2026 segna l’inizio di una sessione di borsa in cui il mercato giapponese mostra un primo impulso positivo. L’Nikkei, principale indice di riferimento del Giappone, apre la giornata con un balzo dell’1,86%, toccando i 58.502,36 punti. Questo guadagno, pari a 1.067 punti, indica una ripresa dopo le recenti pressioni sui titoli tecnologici, e rappresenta un segnale di fiducia per gli investitori locali.

Il contesto globale è strettamente legato all’andamento di Wall Street, che ha registrato anch’essa un recupero nella mattinata americana. Gli operatori asiatici, tradizionalmente sensibili alle oscillazioni dei mercati statunitensi, hanno reagito positivamente, sostenendo in particolare le azioni legate all’tecnologia e ai semiconduttori. Il rialzo del Nikkei è quindi una testimonianza di come le dinamiche statunitensi possano influenzare il sentiment degli investitori in Asia.

Il Nikkei registra una crescita dell’1,86% nella prima contrattazione

Con un valore di 58.502,36 punti, il Nikkei si posiziona al di sopra della soglia dei 58.500 punti per la prima volta della settimana. Il settore tecnologico, trainato dalle società di semiconduttori, ha guidato l’assegnazione dei punti, compensando le vendite subite nei giorni precedenti. Gli analisti attribuiscono questa inversione di tendenza a un miglioramento delle prospettive di domanda globale per chip, sia nel settore automotive che in quello consumer.

Il ruolo trainante dei titoli tecnologici e dei semiconduttori

Le azioni delle principali aziende giapponesi operanti nei semiconduttori hanno registrato incrementi superiori al 2%, contribuendo in modo determinante al rialzo complessivo dell’indice. Questo slancio è in parte alimentato da notizie di ordine macroeconomico, che suggeriscono un ritorno alla crescita della produzione di chip negli Stati Uniti ed Europa, aumentando la fiducia nelle esportazioni giapponesi. La sinergia tra i risultati di Wall Street e la resilienza del settore tecnologico locale ha creato un effetto positivo sul mercato azionario giapponese.

Lo yen si apprezza su dollaro ed euro

Parallelamente alla performance dell’indice, la valuta giapponese ha mostrato un consolidamento. Lo yen è quotato a 158,20 per il dollaro statunitense e a 176,30 per l’euro, valori che indicano un rafforzamento rispetto alle contrattazioni precedenti. Un yen più forte riduce il costo delle importazioni, ma allo stesso tempo può comprimere i margini delle aziende esportatrici, rendendo più costosi i ricavi denominati in valuta estera quando vengono convertiti in yen.

Impatto sul commercio estero giapponese

Per un paese come il Giappone, fortemente orientato al commercio internazionale, le variazioni del tasso di cambio hanno implicazioni concrete. Un apprezzamento dello yen può mitigare l’inflazione importata, ma allo stesso tempo penalizza i produttori di semiconduttori che vendono gran parte del loro fatturato all’estero. Gli investitori stanno quindi monitorando attentamente sia l’andamento dell’indice Nikkei sia la traiettoria dello yen, in attesa di segnalazioni su possibili interventi della Banca del Giappone.