Impara a confrontare fondi, capire i costi e scegliere la strategia più adatta al tuo profilo di rischio.

Investire in fondi comuni significa affidare il proprio capitale a una gestione professionale, ma il successo dipende dalla capacità di scegliere il prodotto più in linea con i propri obiettivi. Che si tratti di accumulare per la pensione, generare un reddito extra o diversificare il portafoglio, è fondamentale conoscere le tipologie disponibili, i parametri di valutazione e gli errori più comuni da evitare.

Tipologie di fondi e esempi concreti

Nel panorama italiano i fondi si distinguono principalmente per la composizione del loro portafoglio. I fondi azionari dedicati a piccole imprese statunitensi, ad esempio, includono FTGF Royce US Smaller Companies A USD Acc (ISIN IE00B19Z6F94) con quota a 312,06 USD, rendimento annuo a 5 anni del 7,08 % e TER del 2,00 %. Un’alternativa nella stessa categoria ma a classe di distribuzione è FTGF Royce US Smaller Companies A USD Dis A (IE0034390439), quotato a 527,60 USD con rendimento del 7,04 % e TER del 2,05 %.

Fondi obbligazionari internazionali e a breve durata

Per chi preferisce una maggiore stabilità, i fondi obbligazionari offrono soluzioni con volatilità più contenuta. FTGF WA Global Multi Strat A Dis D USD (IE0031618964) presenta un prezzo di 99,73 USD, rendimento a 5 anni dello 0,94 % e costi annui (TER) dell’1,44 %. Un’opzione a capitale accrescitivo è FTGF WA Short Duration Blue Chip Bond A USD Acc (IE00B4Y6F282), quotato a 139,52 USD, con rendimento del 1,82 % e TER dell’1,18 %.

Fondi emergenti e sostenibili

I settori emergenti e la sostenibilità stanno guadagnando spazio. GAM Multistock – Emerging Markets Eq-EUR B (LU1112791014) ha una quotazione di 188,66 EUR, rendimento a 5 anni del 5,82 % e TER dell’1,78 %. La versione “E” dello stesso fondo (LU1112791444) scende a 172,90 EUR, con rendimento del 5,03 % e TER del 2,51 %.

Come valutare performance, costi e rischi

Il semplice rendimento storico non è sufficiente per giudicare un fondo. È necessario confrontarlo con il benchmark di riferimento: un fondo che ha guadagnato il 10 % in un anno ma ha sottoperformato un indice che è salito del 15 % non ha realmente aggiunto valore. Inoltre, la coerenza tra il livello di rischio (solitamente indicato con una scala da 1 a 7) e la propria propensione al rischio è essenziale.

I costi includono il TER, ma anche eventuali commissioni di ingresso, uscita o di performance. Un TER del 2 % può sembrare alto, ma se il fondo supera il benchmark di 1,5 % annui, l’investimento può comunque risultare vantaggioso. È importante leggere l’informativa sul totale dei costi e verificare la presenza di eventuali spese nascoste.

Il selettore di fondi permette di filtrare per classe di rischio, politica di distribuzione (accumulazione vs distribuzione), sostenibilità (SFDR-ESG) e gestore. Utilizzare questi parametri riduce il numero di prodotti da confrontare e aiuta a individuare quelli più allineati al profilo dell’investitore.

Prima di decidere, definisci chiaramente l’orizzonte temporale per obiettivi a breve termine privilegia fondi obbligazionari o monetari a bassa volatilità; per la crescita a lungo termine, i fondi azionari o bilanciati con una quota significativa di azioni sono più indicati. Valuta inoltre la differenza tra accumulazione (i proventi vengono reinvestiti) e distribuzione (i dividendi vengono pagati periodicamente), scegliendo in base al bisogno di liquidità corrente.

Infine, non sottovalutare la sostenibilità un’etichetta SFDR-ESG può indicare un impegno verso pratiche ambientali e sociali, ma verifica la composizione reale del portafoglio per assicurarti che rispecchi i criteri dichiarati.