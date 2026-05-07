Prezzo netto del petrolio WTI: come interpretare il grafico e i dati

Supponendo che il valore di aprile rimanga stabile anche a maggio e giugno, questa sintesi propone una lettura dei recenti andamenti del prezzo netto del petrolio riferito al WTI utilizzando una finestra triennale.

L’approccio riprende una metodologia nota in letteratura e applica i dati forniti dalle principali banche dati statistiche per mettere in relazione la dinamica del prezzo con indicatori macroeconomici consolidati. L’analisi si concentra su pattern visivi e correlazioni robuste, evitando conclusioni affrettate ma fornendo spunti utili per interpretare i segnali che emergono dal grafico.

Il grafico di riferimento mostra la serie calcolata sui tre anni precedenti con la curva in evidenza e i periodi di recessione delineati secondo le definizioni attuali del NBER. I dati sorgente provengono dall’EIA cross-referenziata tramite FRED e integrata con i calcoli dell’autore. Questa combinazione di fonti garantisce una base solida per confrontare l’andamento del WTI con misure di inflazione come il deflatore PCE, permettendo di valutare relazioni sia dirette sia indirette tra mercato energetico e variabili d’ampio respiro.

Metodo e dati utilizzati

L’elaborazione adotta la versione triennale proposta da James Hamilton nella sua pubblicazione su Journal of Econometrics, che applica una finestra mobile di 36 mesi per derivare un prezzo netto più rappresentativo delle tendenze sottostanti. Questa scelta attenua le oscillazioni brevi e mette in risalto movimenti di medio periodo. I dataset originali sono stati estratti dall’EIA e resi disponibili tramite FRED, mentre i periodi recessivi sono evidenziati secondo il calendario del NBER. I calcoli dell’autore hanno riguardato la costruzione della serie e l’allineamento temporale con il deflatore PCE per analisi di correlazione.

Dettagli tecnici

La procedura computazionale ha incluso il ricalcolo della media mobile triennale, l’allineamento mensile delle serie e il confronto con le date di picco e cavità identificate dal NBER. L’uso di una finestra di 36 mesi implica che ogni punto della curva sintetizza informazioni su tre anni precedenti, offrendo una vista meno sensibile a rumore e shock transitori. L’approccio è utile per isolare segnali più stabili che possono essere interpretati nel contesto di politiche monetarie e dinamiche di domanda globale, tenendo presente che la relazione statistica non implica automaticamente causalità.

Cosa mostra il grafico

La rappresentazione mostra la curva del WTI calcolata con la finestra triennale (linea blu) e i periodi di recessione ombreggiati in grigio secondo il NBER. A prima vista non emerge un legame netto e costante tra i cali del prezzo netto e l’insorgenza di recessioni come avveniva più chiaramente nel passato pre-2010. Questo suggerisce che, nella fase più recente, i movimenti del prezzo del petrolio non siano più un indicatore unico e affidabile di surriscaldamento o contrazione dell’economia. Tuttavia, la serie sembra mostrare una maggiore coincidenza con la dinamica del deflatore PCE, indicando una connessione più evidente con l’inflazione.

Relazione con il deflatore PCE

Confrontando la curva triennale del WTI con il deflatore PCE, si osserva una correlazione più marcata rispetto a quella con i periodi recessivi definiti dal NBER. Questo non significa che il prezzo del petrolio determini automaticamente l’inflazione misurata dal PCE, ma indica che le fluttuazioni del prezzo netto possono trasmettere pressioni sui livelli generali dei prezzi, soprattutto attraverso i costi energetici e le aspettative sul costo della produzione. Tale evidenza è utile per analisti e policy maker che monitorano l’inflazione core e headline.

Implicazioni e letture pratiche

La principale conseguenza pratica è che l’interpretazione del prezzo netto del petrolio richiede oggi maggiore cautela rispetto al passato. Se una volta si poteva vedere il petrolio come un segnale diretto di recessione, i dati recenti mostrano uno scenario più complesso in cui il legame con il deflatore PCE appare invece più consistente. Per gli investitori e i responsabili di politica economica, ciò suggerisce di combinare la lettura del WTI con altri indicatori macro per ottenere previsioni più affidabili.

Infine, vale la pena ricordare che la metodologia triennale trova le sue radici nella letteratura accademica e in studi di riferimento come quelli di Hamilton, mentre revisioni più recenti e sintetiche, ad esempio nella voce del New Palgrave of Economics a cura di James Hamilton, offrono un quadro aggiornato sulle potenziali interazioni tra prezzi energetici e ciclo economico. L’uso combinato di dati ufficiali (EIA, FRED) e calcoli replicabili fornisce una base solida per ulteriori approfondimenti e decisioni informate.