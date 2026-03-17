Comunicazione Legge 104: cosa devono inviare le amministrazioni entro il 31 marzo

La scadenza del 31 marzo 2026 è un punto fermo negli uffici delle amministrazioni pubbliche: entro quella data tutte le strutture soggette al Decreto Legislativo 165/2001 devono avere inviato alla banca dati centrale le informazioni sui permessi riconosciuti ai dipendenti ai sensi della Legge 104.

Questa procedura, attivata fin dal 2010, non è un mero adempimento amministrativo, ma uno strumento pensato per assicurare trasparenza e controllo sull’utilizzo dei permessi retribuiti dedicati all’assistenza delle persone con disabilità.

Dietro l’invio dei dati si nasconde l’obiettivo di bilanciare diritti e responsabilità: garantire il diritto all’assistenza senza lasciare spazio ad abusi. La banca dati centrale consente allo Stato di monitorare i flussi su scala nazionale e di individuare eventuali anomalie che richiedono approfondimenti. Per questo motivo è fondamentale che ogni amministrazione segua procedure precise e che i dati trasmessi siano coerenti e completi, poiché alla fine conta il dato inviato alla piattaforma centrale.

Cosa devono fare le pubbliche amministrazioni

La platea interessata include ministeri, enti locali, università ed enti pubblici non economici: in sintesi, qualsiasi soggetto rientrante nella definizione del Decreto Legislativo 165/2001. L’invio avviene tramite la piattaforma online accessibile dal Punto Unico di Accesso (PUA), con autenticazione possibile mediante SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS). Chi non è registrato deve completare la procedura; chi dispone già di credenziali deve verificare che i riferimenti, a partire dall’email istituzionale, siano aggiornati per ricevere notifiche e comunicazioni ufficiali.

Accesso alla piattaforma e controlli preliminari

L’operatività sulla piattaforma richiede verifiche tecniche e organizzative: aggiornare l’indirizzo email istituzionale, confermare le credenziali e assicurarsi che la catena di responsabilità interna sia definita. È consigliabile eseguire un controllo preventivo dei dati presenti nei sistemi locali per ridurre il rischio di incongruenze con la banca dati centrale. Tuttavia, è importante ricordare che eventuali differenze tra sistemi interni e la banca dati nazionale non annullano l’obbligo di inviare il dato conforme ai criteri stabiliti: ciò che conta è la trasmissione corretta entro la scadenza.

Organizzazione interna e figure chiave

Ogni amministrazione deve individuare un Responsabile della rilevazione e uno o più Inseritori. Il Responsabile supervisiona l’intero processo, convalida le operazioni, approva gli inseritori e infine invia la dichiarazione conclusiva con firma digitale: non è un ruolo puramente formale ma il centro del controllo interno. La nomina richiede passaggi di sicurezza che comprendono verifiche tramite email istituzionale, codici temporanei e comunicazioni via PEC; solo dopo questi passaggi e la sottoscrizione digitale il ruolo diventa operativo.

Compiti degli inseritori e portata operativa

Gli Inseritori sono gli operatori che materialmente caricano le informazioni: la loro area di intervento varia a seconda della struttura di appartenenza. Un inseritore con compiti centrali può operare su più unità organizzative, mentre un operatore assegnato a una singola unità agirà solo sui dati della propria area. È essenziale che il Responsabile mantenga un registro degli inseritori e ne controlli periodicamente le attività per garantire qualità e coerenza dei dati inviati.

Quali dati trasmettere e regole di inserimento

Al centro dell’adempimento ci sono i permessi effettivamente fruiti: vanno registrate le ore o le giornate di assenza utilizzate per l’assistenza a familiari con disabilità o per esigenze personali connesse alla propria condizione. L’istituto di riferimento è l’articolo 33 della Legge 104/1992, che ammette fino a tre giorni al mese, frazionabili in ore. Le informazioni devono essere uniformate secondo criteri tecnici: nello stesso mese non è consentito mescolare permessi convertiti in giorni con permessi registrati in ore.

Conversione e limiti pratici

Per uniformità i periodi espressi in giorni devono essere convertiti in ore considerando la convenzione di sei ore standard per giornata; non è ammessa la registrazione di frazioni al di sotto di questa unità e il limite massimo mensile resta di 18 ore. Queste regole tecniche sono spesso fonte di errori nel caricamento dei dati, perciò è opportuno definire procedure interne chiare e controdoppi di verifica prima dell’invio alla banca dati centrale.

In sintesi, il termine del 31 marzo 2026 rappresenta più di una scadenza: è una verifica dell’adeguatezza organizzativa delle amministrazioni e della correttezza nell’applicazione di un diritto fondamentale. Pianificazione, nomine corrette e controllo dei formati di dato sono le leve per rispettare l’obbligo e tutelare allo stesso tempo l’assistenza alle persone con disabilità e la trasparenza del sistema pubblico.