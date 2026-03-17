ETP su criptovalute su Mintos: esposizione regolamentata a partire da 5 €

Mintos, piattaforma europea multi-asset dedicata alla crescita del patrimonio, ha inserito nella sua offerta gli ETP su criptovalute accessibili con importi ridotti.

L’idea alla base è offrire esposizione a criptovalute senza imporre agli investitori la complessità della detenzione diretta: con un investimento minimo di 5 € è possibile iniziare a costruire una posizione. Questo approccio punta a combinare la familiarità di una piattaforma consolidata con gli strumenti finanziari regolamentati, dando agli utenti la possibilità di gestire diversi asset nello stesso ambiente.

Gli ETP che Mintos propone sono emessi da player globali consolidati come BlackRock iShares e VanEck. Un ETP è un prodotto quotato che replica il prezzo dell’attività sottostante e si negozia in modo analogo a un ETF, semplificando l’accesso ai mercati delle criptovalute. Dietro questa soluzione c’è la collaborazione tecnica con Upvest, che fornisce l’infrastruttura di investimento scalabile basata su API e le funzionalità di intermediazione necessarie per integrare questi strumenti sulla piattaforma.

Cosa comprende la nuova proposta

La proposta permette agli investitori di affiancare l’esposizione alle criptovalute ad altre classi di attivi già presenti su Mintos, come prestiti, obbligazioni, immobili e ETF. L’obiettivo è offrire un’esperienza omogenea: si può costruire un portafoglio diversificato senza aprire account separati o gestire chiavi private. I costi sono pensati per essere contenuti e l’investimento minimo di 5 € rende l’accesso più graduale, adatto sia a chi inizia sia a chi desidera aumentare l’esposizione nel tempo.

Come funzionano gli ETP su criptovalute

Dal punto di vista operativo, gli ETP su criptovalute replicano il valore della criptovaluta sottostante: il prezzo del prodotto tende a seguire quello dell’asset di riferimento. Questo modello elimina la necessità di custodire token o gestire wallet e chiavi private, trasferendo la responsabilità della gestione tecnica al veicolo emittente. Gli ETP sono negoziati in borsa come gli ETF, offrendo liquidità intraday e trasparenza sui prezzi, pur mantenendo il profilo specifico di un prodotto che riflette l’andamento del mercato crypto.

La partnership tecnica tra Mintos e Upvest

Il lancio rafforza la relazione tra Mintos e Upvest, partner già coinvolto nell’offerta di ETF. Upvest mette a disposizione una piattaforma basata su API che gestisce le funzionalità di intermediazione e l’infrastruttura scalabile necessaria per distribuire gli ETP. Questo permette a Mintos di concentrare l’effort sulla proposizione al cliente, mentre la parte tecnologica e operativa resta affidata a un fornitore specializzato, rendendo l’integrazione più rapida e affidabile rispetto a una soluzione sviluppata internamente.

Parole chiave dalla dirigenza

I dirigenti di Mintos e Upvest hanno sottolineato come la soluzione risponda a due esigenze principali: facilitare l’accesso alle criptovalute e inserirle in contesti regolamentati e familiari per gli investitori retail. Secondo questi manager, offrire esposizione tramite ETP regolamentati emessi da fornitori riconosciuti riduce le barriere legate a complessità operative e a preoccupazioni normative, permettendo agli utenti di integrare le criptovalute nella propria strategia di investimento in modo coerente con gli altri prodotti disponibili sulla piattaforma.

Mercato, numeri e vantaggi per l’investitore

Le criptovalute stanno guadagnando peso nei portafogli europei: un sondaggio BlackRock People & Money condotto da YouGov indica che il 22% degli investitori europei già possiede criptovalute. Inoltre, i dati di CoinShares mostrano che gli ETP su criptovalute hanno attratto oltre 47 miliardi di dollari di afflussi netti a livello globale nel 2026, con l’Europa tra i contributori significativi. Per molti investitori, la scelta di ETP riflette la volontà di ottenere esposizione senza affrontare la gestione tecnica diretta, favorendo una diversificazione più semplice ed efficiente.

Avvertenze e informazioni conclusive

È importante ricordare che l’informazione fornita è di natura generale e non sostituisce una consulenza personalizzata: questa comunicazione non costituisce una ricerca sugli investimenti né una raccomandazione a comprare, vendere o detenere strumenti finanziari. Gli investitori devono valutare i propri obiettivi finanziari, la tolleranza al rischio e le specifiche esigenze prima di prendere decisioni. In sintesi, la novità offre un modo regolamentato e integrato per accedere alle criptovalute, mantenendo la semplicità d’uso e la possibilità di costruire portafogli multi-asset all’interno di un’unica piattaforma.