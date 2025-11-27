Conto Banco Mediolanum: Rendimenti Attraenti e Bonus Amazon Imperdibili

Chi cerca un conto che offra un rendimento interessante e vantaggi esclusivi può considerare SelfyConto di Banca Mediolanum.

Questo conto online presenta un rendimento promozionale del 3% annuo lordo e un bonus di 60€ da utilizzare su Amazon, il tutto senza alcun canone annuale.

In un contesto in cui i conti deposito remunerativi stanno diventando sempre più rari, l’offerta di SelfyConto si distingue per le sue condizioni vantaggiose e per la flessibilità che offre ai correntisti.

Rendimento e vantaggi del SelfyConto

Il SelfyConto consente di ottenere un rendimento annuale del 3% sulle somme vincolate per un periodo di sei mesi. Tra le peculiarità di questo conto, spicca la possibilità di svincolare il deposito anticipatamente, mantenendo gli interessi già maturati. Questo aspetto rende il prodotto particolarmente attrattivo per chi desidera flessibilità nella gestione dei propri risparmi.

Bonus Amazon e canone gratuito

Un altro punto di forza del SelfyConto è la promozione legata al bonus Amazon. I nuovi correntisti possono ricevere un buono Amazon di 60€, suddiviso in due fasi: il primo bonus di 10€ è disponibile all’apertura del conto, mentre i restanti 50€ si ottengono effettuando almeno 50€ di spesa con la Mediolanum Card entro il 31 gennaio.

In aggiunta, il canone del conto è gratuito per il primo anno. Per i clienti più giovani, ovvero coloro che non hanno superato i 30 anni, il canone gratuito può estendersi ulteriormente, a patto di accreditarvi regolarmente lo stipendio o di effettuare transazioni mensili per un importo minimo.

Come attivare il SelfyConto

Per usufruire del rendimento promozionale e del bonus Amazon, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. La scadenza per l’apertura del SelfyConto è fissata per il 30 novembre. Una volta aperto il conto, si dovrà procedere all’accredito dello stipendio sul nuovo IBAN e attivare un deposito vincolato semestrale entro il 5 dicembre. L’importo minimo per il deposito è di 100€, mentre il massimo arriva fino a 500.000€.

Inoltre, l’apertura del conto è completamente online, rendendo il processo semplice e accessibile a tutti. È sufficiente visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum e seguire le istruzioni per la registrazione.

Servizi inclusi e flessibilità

SelfyConto non è solo un’opzione di risparmio, ma offre anche una serie di servizi che possono semplificare la gestione delle proprie finanze. Tra i vari servizi gratuiti, si trovano la possibilità di effettuare bonifici, pagamenti digitali e prelievi, tutto con massima comodità.

In un mondo in cui la gestione delle spese e dei risparmi è cruciale, avere un conto che unisce rendimenti interessanti e facilità d’uso rappresenta un grande vantaggio. Non va dimenticato che, per chi utilizza la carta di debito associata al conto, ci sono vantaggi aggiuntivi, come la possibilità di effettuare acquisti in modo semplice e sicuro.

Il SelfyConto di Banca Mediolanum si propone come un prodotto vantaggioso per chi cerca un conto deposito flessibile, con un rendimento annuale del 3% e un interessante bonus Amazon. È opportuno tenere in considerazione questa offerta esclusiva, aprendo il conto entro le scadenze indicate.