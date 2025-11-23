in News

Conto Corrente Online Gratuito di Credem Banca: Ricevi Buoni Amazon!

Negli ultimi anni, l’apertura di un conto corrente online ha guadagnato una notevole popolarità tra gli italiani.

Con l’aumento delle transazioni digitali, avere un conto che offre vantaggi tangibili è diventato essenziale. Credem Banca ha lanciato un’iniziativa interessante: aprendo il conto Credem Link, è possibile accedere a un servizio di internet banking completo e ottenere fino a 200 euro in buoni Amazon.

Come funziona l’offerta di Credem

Per approfittare di questa vantaggiosa offerta, il primo passo è registrarsi per il conto corrente online Credem Link. Utilizzando il codice promo BONUS200, il processo di iscrizione richiede solo pochi minuti. È importante notare che l’occasione per partecipare alla promozione è limitata; infatti, scade il 30 novembre 2025.

Requisiti per ricevere i buoni Amazon

Dopo aver completato l’apertura del conto, i nuovi clienti possono ricevere due buoni Amazon del valore di 100 euro ciascuno. Il primo buono è disponibile effettuando spese di almeno 2.000 euro con la carta di debito collegata al conto entro il 31 marzo 2026. Il secondo buono è ottenibile accreditando lo stipendio o la pensione e spendendo un minimo di 1.000 euro tra aprile e giugno 2026.

Scadenze e modalità di ricezione dei buoni

È fondamentale prestare attenzione alle scadenze per non perdere l’opportunità di ricevere i buoni regalo. L’operazione promozionale sarà valida fino al 30 giugno 2026 per coloro che hanno aperto un conto Credem Link entro il 30 novembre 2025. I buoni Amazon verranno inviati entro tre mesi dalla chiusura contabile dell’iniziativa, prevista per il 30 settembre 2026. Pertanto, i nuovi clienti possono aspettarsi di ricevere i buoni entro il 31 dicembre 2026.

I vantaggi del conto Credem Link

Oltre ai buoni Amazon, il conto Credem Link offre numerosi vantaggi. Tra questi, la possibilità di gestire il proprio conto senza alcun canone mensile e di usufruire di un internet banking intuitivo e gratuito. Inoltre, il cliente ha a disposizione un consulente dedicato in filiale, per ricevere assistenza personalizzata.

Apertura del conto: cosa serve

Aprire il conto Credem Link è un processo semplice che può essere completato online. È necessario disporre di un documento d’identità valido o, in alternativa, del SPID. Inoltre, è richiesta una connessione a Internet e una fotocamera sul dispositivo, come un PC, un tablet o uno smartphone, per il riconoscimento tramite video selfie.

Il conto corrente Credem Link rappresenta un’opzione conveniente per gestire le proprie finanze, offrendo vantaggi esclusivi come buoni Amazon. È opportuno considerare l’apertura del conto per accedere a tutti i servizi offerti.

