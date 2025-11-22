Conto Corrente Vantaggioso: Scopri il SelfyConto di Banca Mediolanum

Il SelfyConto è un conto corrente innovativo proposto da Banca Mediolanum, concepito per rispondere alle esigenze di risparmio e gestione delle finanze personali.

In un contesto in cui i conti deposito remunerativi sono sempre più rari, questo prodotto si distingue per le sue caratteristiche vantaggiose, tra cui un tasso d’interesse competitivo e l’accessibilità online.

Caratteristiche principali di SelfyConto

Una delle peculiarità più attraenti del SelfyConto è il suo tasso promozionale del 3% annuo applicato sui depositi vincolati per un periodo di sei mesi. Inoltre, offre la possibilità di svincolare anticipatamente i fondi senza perdere gli interessi maturati, rappresentando un grande vantaggio per coloro che potrebbero necessitare di liquidità prima della scadenza del vincolo.

Vantaggi economici e promozioni

Oltre al rendimento interessante, i nuovi clienti possono beneficiare di un canone gratuito per il primo anno. Questo vantaggio si estende anche ai giovani sotto i 30 anni, i quali possono godere di un canone esente fino al compimento di questa soglia. Inoltre, per incentivare l’apertura del conto, Banca Mediolanum offre un bonus Amazon fino a 60€, un’ottima opportunità per iniziare con il piede giusto.

Come aprire il conto SelfyConto

Per accedere ai vantaggi del SelfyConto, è necessario completare l’apertura del conto entro il 30 novembre e accreditare il proprio stipendio. Successivamente, è possibile richiedere un deposito vincolato di sei mesi entro il 5 dicembre, con importi variabili da 100 a 500.000€. Questa flessibilità consente ai clienti di adattare il conto alle proprie necessità finanziarie.

Servizi inclusi e assistenza

Il SelfyConto non si limita a offrire un tasso di interesse competitivo e vantaggi economici; include anche una serie di servizi senza costi aggiuntivi. Gli utenti possono effettuare prelievi illimitati in euro senza spese aggiuntive, rendendo questo conto estremamente conveniente per chi viaggia in Europa. Inoltre, il servizio di assistenza è sempre disponibile per risolvere eventuali problemi o rispondere a domande, garantendo un’esperienza utente senza stress.

Il SelfyConto di Banca Mediolanum si propone come una soluzione di conto corrente all’avanguardia, ideale per chi cerca un rendimento sicuro e vantaggi immediati. Con la sua flessibilità, le promozioni allettanti e un servizio clienti dedicato, rappresenta un’opzione da considerare per chi desidera ottimizzare la gestione delle proprie finanze.