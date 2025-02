Controlli congiunti al mercato di Gallarate

Il mercato del sabato a Gallarate è stato teatro di un’importante operazione di controllo da parte della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. L’azione, che ha avuto luogo il 22 febbraio, ha portato alla luce una serie di irregolarità, tra cui l’impiego di lavoratori in nero. Questo intervento è stato parte di un’iniziativa più ampia volta a garantire la regolarità e la concorrenza leale nel settore commerciale.

Scoperta di lavoratori irregolari

Durante l’ispezione, le forze dell’ordine hanno identificato ben nove lavoratori privi di regolare contratto di lavoro. Di questi, quattro non erano nemmeno in possesso di un permesso di soggiorno valido. Le conseguenze per i datori di lavoro sono state severe: oltre alla denuncia, sono stati segnalati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la possibilità di sospensione dell’attività commerciale fino alla regolarizzazione dei lavoratori e al pagamento di una sanzione di 2.500 euro per lavoro nero.

Le sanzioni per le irregolarità fiscali

Non si sono limitati solo ai lavoratori in nero i controlli effettuati. Sono emerse anche irregolarità di natura fiscale, come la mancata trasmissione dei corrispettivi da parte di un esercente e la non revisione dei registratori di cassa in altri due casi. Le sanzioni per queste violazioni possono variare da 100 a 1.000 euro per la trasmissione dei corrispettivi e da 250 a 2.000 euro per la revisione dei registratori di cassa. Tali misure sono fondamentali per garantire la trasparenza e la correttezza nel commercio.

Ulteriori irregolarità riscontrate

Oltre alle violazioni già menzionate, sono state riscontrate altre irregolarità, come la mancata esibizione della carta d’esercizio e l’inosservanza degli orari di vendita. Un operatore è stato sanzionato per aver operato senza aver aggiornato la propria carta d’esercizio, un documento essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale. Questi controlli non solo mirano a punire le irregolarità, ma anche a educare i commercianti sull’importanza della legalità nel loro operato.

Il ruolo della buona informazione

