Crescita PIL Italia a +0,3% nel primo trimestre 2026, sopra la media UE

Il PIL italiano ha registrato una crescita dello 0,3% nel primo trimestre 2026, secondo i dati diffusi da Eurostat. Questo valore è superiore di 0,2 punti percentuali rispetto alla media dell’Unione Europea, che si attesta allo 0,1%.
Rispetto al trimestre precedente, la variazione congiunturale è rimasta stabile, con un incremento dello 0,3%, identico a quello registrato nel quarto trimestre 2025.
La crescita del PIL italiano, pur essendo superiore alla media UE, non mostra variazioni significative rispetto al periodo precedente. Questo indica una stabilità nella performance economica del Paese, che continua a mantenere un divario positivo rispetto alla media europea.