Corso di laurea L-18 canale AG: novità, contatti e procedure

Il Corso di Laurea in Economia e Amministrazione Aziendale – Canale AG appartiene alla classe L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) e raccoglie informazioni organizzative utili per gli studenti.

Il coordinatore del corso è il Prof. Raimondo Ingrassia (email: [email protected]), con il Prof. Paolo Di Betta in qualità di delegato per il Canale AG. A livello operativo, la sede AG è seguita dal Dott. Carmelo Azzaretto mentre per la sede PA il riferimento è la Sig.ra Giuseppina Ragusa; sul sito sono riportati anche i contatti del Dott. Carmelo Azzaretto e della Dott.ssa Emanuela Miraglia. Questo articolo riordina le notizie principali e spiega le procedure per la verbalizzazione delle attività.

Il piano didattico include la prova finale L-18 AG, seminari professionalizzanti, competenze trasversali e le attività formative a scelta dello studente. È importante conoscere le scadenze per la verbalizzazione dei tirocini e dei seminari e le modalità per ottenere crediti (CFU). Nel testo seguente troverai riepiloghi degli eventi recenti organizzati dal Dipartimento SEAS, istruzioni pratiche per la registrazione dei crediti e suggerimenti per prepararsi alle prove di verifica.

Eventi e seminari promossi dal dipartimento

Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) pubblica regolarmente iniziative rivolte agli studenti. Tra le attività segnaliamo il ciclo di seminari “Upskilling per la transizione verde”, inserito nel progetto GREENLAB, con comunicazione ufficiale datata 23-mar-2026. Queste attività mirano a integrare le competenze tecniche con strumenti utili per la sostenibilità. Un altro appuntamento recente è stato il test di verifica per il seminario NextHub NextHer, previsto per il 18-mar-2026 alle ore 14:00 in Aula 1 (Edificio 13); il superamento del test consente il riconoscimento di 1 CFU ed è rivolto ai corsi L-18, LM-77, L-33, LM-56, L-15, L-37, L-41 e LM-82/LM-Data.

Riconoscimenti, borse e premi

Il Dipartimento si fa promotore anche di iniziative premiali e di orientamento: il Premio Olimpiadi di Statistica 2026 – PLS Statistica Palermo è stato pubblicato il 23-gen-2026 e riguarda studenti delle scuole secondarie siciliane partecipanti alle Olimpiadi Italiane di Statistica. In passato il dipartimento ha organizzato eventi come la prima edizione della RIDO Week (comunicazione del 29-apr-2026) dedicata alla partecipazione al questionario di opinione sulla didattica. Queste iniziative supportano la formazione pratica e offrono occasioni di confronto tra studenti, docenti e partner esterni.

Procedure di verbalizzazione e scadenze amministrative

La verbalizzazione dei tirocini e delle attività seminariali segue scadenze comunicate periodicamente. Ad esempio, l’avviso del 11-ott-2026 riportava che l’appello per la verbalizzazione relativo a novembre 2026 sarebbe stato fissato per il 8 novembre 2026. In altre comunicazioni sono state indicate le date del 17 settembre 2026 (avviso del 8-ago-2026) e dei periodi giugno/luglio 2026 (avviso del 27-giu-2026). Gli studenti sono invitati a verificare il portale studenti per gli appelli pubblicati e per le istruzioni aggiornate riguardanti la documentazione richiesta.

Modalità pratiche per la presentazione

Per verbalizzare i CFU acquisiti per attività seminariali o tirocini è necessario seguire la procedura indicata nelle comunicazioni del dipartimento: in passato gli avvisi del 12-apr-2026 e del 18-apr-2026 hanno specificato che gli studenti dovevano inviare la documentazione dal proprio indirizzo di posta istituzionale e allegare le autocertificazioni necessarie. L’autocertificazione serve a certificare la partecipazione e il superamento della prova di verifica; è fondamentale rispettare i termini indicati nei diversi avvisi per evitare ritardi nella registrazione dei crediti.

Consigli pratici e contatti utili

Per orientarsi tra scadenze e opportunità conviene consultare regolarmente il sito del Dipartimento SEAS e mantenere aggiornati i riferimenti di contatto: Prof. Raimondo Ingrassia (coordinatore), Prof. Paolo Di Betta (delegato), Dott. Carmelo Azzaretto e Dott.ssa Emanuela Miraglia (sito e supporto informativo), oltre alla Sig.ra Giuseppina Ragusa per la sede PA. Tenere a portata di mano le comunicazioni ufficiali con le date (ad esempio 18-mar-2026, 23-mar-2026, 23-gen-2026) aiuta a pianificare la frequenza dei seminari e la compilazione delle pratiche amministrative.

Riepilogo rapido

In sintesi, resta fondamentale monitorare le comunicazioni del dipartimento, rispettare le procedure per la verbalizzazione e partecipare ai seminari che offrono crediti. Conserva le email ufficiali e la documentazione di prova: in caso di dubbi contatta direttamente i referenti indicati per la tua sede.