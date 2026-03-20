Tassazione delle criptovalute nei Paesi Bassi: guida pratica per le imprese

Negli ultimi anni molte imprese nei Paesi Bassi hanno iniziato ad accettare pagamenti in criptovalute per rispondere alle richieste dei clienti e per offrire maggiore flessibilità.

Questa scelta non cambia i principi fiscali: quando una transazione in cripto entra nei registri aziendali, va documentata e convertita in euro al momento della transazione. Il Belastingdienst richiede prove chiare e una rendicontazione coerente, e dal 2026 le regole UE aumentano la visibilità delle transazioni in cripto. In questo contesto è fondamentale conoscere come trattare contabilmente e fiscalmente questi movimenti per evitare sanzioni o accertamenti.

Questo articolo spiega, con un linguaggio pratico, cosa devono fare le imprese individuali, i liberi professionisti e le società come le BV quando ricevono pagamenti in Bitcoin, Ether, stablecoin o altre valute digitali. Si evidenziano le modalità di registrazione, le implicazioni in termini di IVA, la valutazione in bilancio e l’effetto delle nuove disposizioni UE come DAC8 e MiCA. Vengono anche suggeriti strumenti per semplificare la compliance, pur ricordando che per situazioni specifiche è opportuno consultare un consulente fiscale qualificato.

Trattamento fiscale dei pagamenti in criptovalute

Dal punto di vista fiscale un pagamento in criptovalute è considerato un normale ricavo d’impresa: il valore da dichiarare è il valore in euro alla data della transazione. Ciò significa che quando un cliente paga con cripto, l’importo convertito in euro diventa base imponibile per l’imposta sui redditi dell’attività o per l’imposta sulle società a seconda della forma giuridica. Non esistono esenzioni automatiche per il mezzo di pagamento digitale e le plusvalenze successive, realizzate in occasione di una vendita o di uno scambio di cripto, incidono anch’esse sul risultato fiscale al momento della cessione.

Società e BV

Per le società come le BV, tutti i proventi ricevuti in criptovalute rientrano nel reddito imponibile e sono soggetti all’imposta sulle società. È importante ricordare le aliquote vigenti: nel 2026 l’aliquota è pari al 19,0% sui primi 200.000 € e al 25,8% sulla quota eccedente. La contabilizzazione richiede che il valore in euro sia registrato al momento dell’incasso; se successivamente la società vende la criptovaluta a un prezzo maggiore, la plusvalenza andrà dichiarata come utile realizzato e tassata secondo le regole ordinarie.

Ditte individuali e lavoratori autonomi

Per le ditte individuali e i liberi professionisti i ricavi in criptovalute vengono inclusi nel reddito dell’attività e tassati come reddito d’impresa nel Box 1. Se le criptovalute vengono detenute fuori da un contesto d’impresa, la loro gestione patrimoniale può ricadere nel Box 3, ma questo è un ambito distinto rispetto alla tassazione dell’attività commerciale. Le plusvalenze non realizzate non sono normalmente tassate: la fiscalità interviene al momento della realizzazione dell’utile, cioè quando avviene la vendita o lo scambio.

Contabilità, fatturazione e conservazione dei documenti

Le regole contabili di base non cambiano: le imprese devono mantenere una documentazione completa che colleghi ogni transazione in criptovalute all’equivalente in euro. È obbligatorio convertire il controvalore in euro alla data della transazione usando una fonte di cambio affidabile e coerente nel tempo. Le fatture devono riportare il prezzo e l’importo dell’IVA in euro; è possibile indicare anche l’importo in cripto come metodo di pagamento, ma ai fini fiscali rileva il valore espresso in euro. Conservare le ricevute, gli estratti conto e le conferme delle transazioni è fondamentale perché il Belastingdienst può richiedere la documentazione fino a sette anni e, in alcuni casi, più a lungo.

Valutazione degli asset e riconoscimento delle plusvalenze

Se l’attività decide di detenere criptovalute in bilancio, queste vanno trattate come un asset: la valutazione segue il criterio del costo o del minor valore di mercato, senza iscrivere utili non realizzati. La differenza tra il valore contabile e il prezzo di vendita al momento della cessione genera una plusvalenza o una minusvalenza che incide sul risultato fiscale. È quindi essenziale tenere traccia del costo originario, delle commissioni applicate e dei cambi utilizzati per calcolare correttamente eventuali guadagni o perdite.

Normative UE e strumenti per semplificare la compliance

Le regole europee recenti aumentano la trasparenza: con DAC8 (applicata a partire dal 2026) i fornitori di servizi in criptovalute devono segnalare le transazioni dei clienti alle autorità fiscali, creando uno scambio di informazioni che coinvolge il Belastingdienst. Parallelamente il regolamento MiCA disciplina gli operatori del settore (exchange, wallet e servizi di pagamento), migliorando la supervisione ma non modificando le aliquote fiscali. Questi sviluppi rendono ancora più importante una contabilità precisa per ridurre il rischio di accertamenti.

Strumenti pratici: come può aiutare Stripe Tax

Per le imprese che operano a livello internazionale, soluzioni come Stripe Tax possono automatizzare parte della compliance fiscale: calcolo e riscossione di imposte indirette, monitoraggio delle soglie di registrazione e integrazione con sistemi di fatturazione. Pur non sostituendo il parere di un consulente professionale, questi strumenti riducono la complessità operativa permettendo di concentrarsi sull’attività principale, e possono semplificare i processi di registrazione e dichiarazione in più giurisdizioni.

In sintesi, accettare pagamenti in criptovalute è possibile ma richiede disciplina contabile: convertire al valore in euro, documentare ogni operazione, rispettare le regole dell’IVA e tenere conto delle novità normative europee. Per decisioni specifiche e per una strategia fiscale su misura, è consigliabile rivolgersi a un commercialista o a un consulente fiscale esperto nella gestione delle criptovalute.