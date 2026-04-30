Cosa contiene il documento di finanza pubblica 2026 e perché conta

Il Documento di finanza pubblica 2026 è stato trasmesso alle Camere e presenta una struttura modulata in due sezioni che ricompongono i risultati di consuntivo 2026 e le previsioni per gli anni successivi.

Il testo tiene conto delle modifiche introdotte alla governance economica europea e richiama obblighi informativi previsti dal regolamento (UE) 2026/1263, oltre agli obblighi nazionali di legge.

Struttura, iter parlamentare e allegati

La prima parte del Documento comprende la Relazione annuale sui progressi compiuti nel 2026, mentre la seconda è dedicata a un’analisi e tendenze della finanza pubblica. L’elaborato è stato esaminato dalla V Commissione con esito il 29 aprile 2026, e successivamente dalla Camera nella seduta del 30 aprile, che ha approvato la risoluzione n. 6-00249. In allegato alla Relazione sono incluse tavole richieste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/3975 e documenti su infrastrutture, mobilità e logistica, acquisti pubblici, riduzione delle emissioni e interventi nelle aree sottoutilizzate.

Documenti mancanti e collegamenti normativi

Le risoluzioni parlamentari richiedevano anche la relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile (art. 10, comma 10-ter della legge n. 196/2009), che al momento della pubblicazione non risulta ancora trasmessa alle Camere. Il Governo ha inoltre confermato l’elenco dei disegni di legge collegati già indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, rispettando così la procedura di raccordo prevista dal ciclo di bilancio.

Dati di consuntivo 2026 e principali variabili macroeconomiche

I dati di consuntivo 2026 evidenziano alcuni punti chiave: la spesa netta è aumentata del +1,9% rispetto al 2026, superando di 0,6 punti percentuali (circa 6 miliardi) quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio. Il Governo segnala che fattori contingenti, tra cui gli effetti del Superbonus, hanno determinato un incremento complessivo della spesa pubblica di circa 45 miliardi. Per il 2026 la crescita della spesa netta è prevista al +1,6%, mentre per il 2027 il Documento stima un aumento del +2,2%, spiegato dall’indicizzazione delle pensioni dovuta a un probabile aumento dell’inflazione.

Prospettive di crescita e validazione delle previsioni

La crescita del PIL reale nel 2026 è stata pari al +0,5% (con un valore destagionalizzato e corretto per i giorni lavorativi del +0,7%). Le prospettive tendenziali per il periodo 2026-2029 sono state riviste al ribasso a causa di fattori internazionali: il 2026 e il 2027 vedono una crescita stimata dello 0,6%, mentre il 2028 e il 2029 sono attesi allo 0,8%. Le previsioni macroeconomiche tendenziali sono state validate dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) l’8 aprile 2026.

Bilancio pubblico: deficit, debito e valutazioni della Banca d’Italia

Dal punto di vista della sostenibilità, il rapporto deficit/PIL nel 2026 è risultato pari al 3,1%, leggermente peggiore rispetto alla stima precedente del 3%. Rispetto al 2026 il deficit si è però ridotto di 0,3 punti percentuali, grazie a un aumento dell’1 punto percentuale delle entrate. Sul fronte del debito pubblico, il rapporto debito/PIL è salito al 137,1% nel 2026, in aumento rispetto al 134,7% dell’anno precedente, e il Governo prevede un ulteriore peggioramento nel 2026 (138,6%).

Osservazioni di Banca d’Italia

In audizione preliminare, il capo del dipartimento economia e Statistica della Banca d’Italia, Andrea Brandolini, ha sottolineato i progressi nel consolidamento: l’indebitamento netto si è ridotto al 3,1% del PIL (da 3,4% nel 2026), l’avanzo primario ha raggiunto lo 0,8% e la spesa per interessi è rimasta intorno al 3,9% del PIL. Banca d’Italia mette però in evidenza fragilità strutturali, come l’elevato debito e la crescita contenuta, che impongono prudenza e avanzi primari crescenti nel periodo di aggiustamento.

Nel complesso, il Documento di finanza pubblica 2026 funge da strumento di rendicontazione verso l’Unione europea (obbligo di presentare una Relazione entro il 30 aprile di ogni anno) e fornisce il quadro informativo per il monitoraggio del percorso di aggiustamento di bilancio. Le informazioni fornite serviranno come base per gli aggiornamenti che saranno inseriti nel Documento programmatico di finanza pubblica previsto in autunno, consentendo una verifica puntuale delle misure di consolidamento, degli investimenti e delle strategie per la crescita sostenibile.