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22 Settembre 2026

Cosa implica il rendimento del Treasury al 5% per le obbligazioni

Con i Treasury al 5% gli investitori trovano nuovi incentivi, ma il rialzo dei rendimenti alza anche il metro per le obbligazioni corporate.

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Cosa implica il rendimento del Treasury al 5% per le obbligazioni

Negli ultimi dieci anni il mercato obbligazionario è stato dominato da tassi di interesse estremamente bassi, limitando la capacità dei titoli di Stato di generare rendimenti reali positivi. Oggi, grazie a una ripresa dell’inflazione e a un aumento della politica monetare restrittiva, i rendimenti dei US Treasury hanno raggiunto il 5%, livello non visto dalla crisi finanziaria del 2008. Questo cambiamento apre nuove prospettive per gli investitori, ma al contempo solleva interrogativi sulla sostenibilità del debito pubblico e sulla competitività delle obbligazioni corporate.

Il ritorno dei rendimenti reali positivi nei Treasury USA

Un investitore che nel ottobre 2023 ha acquistato titoli di Stato a 10 anni al picco del 4,98% ha potuto registrare un rendimento totale superiore al 15% entro la fine del 2026. Secondo le stime della Deutsche Bank, un rendimento totale positivo è ancora possibile nei prossimi 12 mesi, a patto che i rendimenti rimangano sotto il 5,5%, e anche entro due anni se non superano il 6,4%. Queste cedole più elevate fungono da cuscinetto contro eventuali ulteriori aumenti dei tassi, rendendo i Treasury più attraenti rispetto a periodi precedenti.

Chi compra i Treasury ora?

Con la fine del quantitative easing e l’avvio del quantitative tightening, la Federal Reserve e le altre banche centrali hanno ridotto la loro presenza sul mercato dei Treasury. Questa maggiore dipendenza da acquirenti sensibili al prezzo rende il mercato più reattivo a variazioni di rendimento, alimentando una domanda guidata dal desiderio di ottenere un rendimento reale superiore all’inflazione.

Come il rialzo dei Treasury influisce sulle obbligazioni corporate

Il raggiungimento del 5% da parte del Treasury decennale sposta la soglia che le obbligazioni corporate devono superare per compensare il rischio aggiuntivo. In questo contesto, le emissioni high-yield con rendimenti superiori al 6% sono state prontamente collocate, dimostrando che l’appetito per il credito a rischio rimane vivo. Tuttavia, l’espansione dei debiti degli hyperscaler – aziende tecnologiche che hanno emesso quasi il 40% dei titoli a 30 anni nel 2026 – potrebbe ridurre la domanda di Treasury, contribuendo a spingere ancora più in alto i loro rendimenti.

La teoria del crowding-out è ancora valida?

Il concetto di crowding-out presuppone un pool di capitale limitato; tuttavia, nei cinque anni più recenti i saldi di liquidità delle famiglie statunitensi sono raddoppiati, passando da 10 a 20 trilioni di dollari. Questo afflusso di liquidità ha alimentato gli investimenti in obbligazioni investment grade, attualmente a un rendimento medio del 5,8%. Nonostante l’offerta netta di IG sia destinata a diventare la più alta di sempre, la domanda è prevista al livello più elevato della storia, suggerendo che il mercato ha capacità di assorbire volumi consistenti finché i rendimenti offerti compensano adeguatamente il rischio.

Il futuro dei mercati obbligazionari: rischio, offerta e fondamenti

L’esperienza del periodo energetico 2014-mostra come un eccesso di capacità finanziata dal debito possa rivelare debolezze operative quando i prezzi delle materie prime crollano. Oggi, la domanda centrale è se gli investimenti nell’AI genereranno utili e flussi di cassa sufficienti a sostenere l’indebitamento o se porteranno a una sovracapacità di debito con fondamentali più deboli. Un’Analisi approfondita del credito deve valutare l’interazione tra offerta solidità dei bilanci e valutazioni, per capire se il rendimento atteso è sufficiente a compensare il rischio.

La capacità di assorbimento dipende non solo dal volume delle emissioni, ma anche dalla robustezza dei fondamentali degli emittenti e dalla capacità dei rendimenti di offrire una giusta remunerazione per il rischio assunto.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

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