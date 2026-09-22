Un percorso formativo dinamico per consulenti che vogliono dominare gli incentivi pubblici e i bandi più recenti.

Il Laboratorio Continuativo Finanza Agevolata ideato da Debora Reverberi – esperta di finanza agevolata per Il Sole 24 Ore – si propone come punto di riferimento per chi opera nei settori della consulenza, dell’imprenditoria e della gestione di progetti pubblici. Il percorso è pensato per professionisti fiscali, legali e per figure aziendali coinvolte nello sviluppo, nell’innovazione e nella sostenibilità, nonché per chi supporta enti pubblici nella progettazione e amministrazione di interventi finanziati.

Destinatari e obiettivi del percorso

Il laboratorio accoglie consulenti fiscali avvocati, manager di innovazione, e responsabili di enti pubblici che vogliono approfondire il funzionamento delle misure di sostegno alle imprese. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per accedere a bandi nazionali, regionali ed europei a crediti d’imposta a contributi a fondo perduto e a garanzie finanziarie. Grazie a casi reali e a simulazioni pratiche, i partecipanti apprendono come integrare questi strumenti nella pianificazione strategica delle proprie attività.

Competenze chiave sviluppate

Tra le competenze trasmesse troviamo la capacità di leggere e interpretare decreti attuativi, circolari e FAQ, la gestione delle scadenze dei bandi aperti e la redazione di pratiche di rendicontazione. Il laboratorio, infatti, segue l’intero ciclo delle misure, dall’apertura dello sportello fino alla chiusura della rendicontazione, garantendo un approccio pratico e immediato alle esigenze professionali dei partecipanti.

Struttura, calendario e modalità di svolgimento

La formula continuativa risponde alla rapida evoluzione normativa: le misure di finanza agevolata hanno cicli di vita brevi e subiscono continue modifiche. Per questo motivo gli incontri non hanno un programma fisso; ogni sessione è costruita in base alle novità più rilevanti e alle richieste del Gruppo di Lavoro. Il calendario prevede un appuntamento mensile, escluso il mese di agosto, con verbali in streaming o in presenza presso la sede di Milano.

Le date confermate per l’anno corrente includono: 24 settembre, 29 ottobre, 26 novembre (in sede), 17 dicembre, 28 gennaio 2027, 25 febbraio 2027, 25 marzo 2027, 23 aprile 2027, 21 maggio 2027, 24 giugno 2027, 22 luglio 2027. Il calendario sarà aggiornato mensilmente e l’iscrizione è aperta tutto l’anno, con accesso garantito agli incontri programmati nei 12 mesi successivi.

Contenuti, networking e certificazione

Il percorso comprende moduli su bandi nazionali e regionali analisi tecnica di incentivi all’innovazione approfondimenti su misure a sostegno degli investimenti e tutorial su strumenti operativi per la redazione di domande. I partecipanti lavorano su casi concreti, usufruiscono di strumenti operativi per la gestione di contributi a fondo perduto e crediti d’imposta, e ricevono feedback immediato da parte dell’esperta.

Oltre alla formazione tecnica, il laboratorio favorisce la creazione di un network ristretto di professionisti con cui condividere esperienze e generare nuove opportunità di collaborazione. Al termine del percorso, i partecipanti ottengono il Certificato Network Sole 24 Ore Finanza Agevolata comprensivo di diploma, targa e diritto all’uso del logo dedicato (44 CFP riconosciuti dall’ODCEC).