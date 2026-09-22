Il Rapporto Economia Provinciale 2025 offre un'analisi dettagliata delle dinamiche economiche di Imperia, La Spezia e Savona, supportata da dati recenti e da una solida collaborazione scientifica.

Nel panorama economico italiano, la Camera di Commercio ha dato vita a un progetto ambizioso: la redazione del Rapporto Economia Provinciale 2025. In sinergia con il Centro Studi Tagliacarne l’obiettivo è fornire a decisori, imprenditori e cittadini uno strumento di consultazione capace di inquadrare le realtà provinciali di Imperia, La Spezia e Savona nel più ampio contesto regionale e nazionale. Il documento si configura come una fotografia aggiornata di molteplici aspetti, dalla demografia al mercato del lavoro, passando per i settori produttivi, l’agricoltura, l’artigianato e le attività legate al mare.

Presentazione del Rapporto Economia Provinciale 2025

La versione 2025 del report sarà resa pubblica nell’autunno 2026, data in cui verranno illustrate le principali tendenze emerse dall’analisi dei dati più recenti. L’elaborazione è frutto di una collaborazione stretta tra professionisti della Camera di Commercio e analisti del Centro Studi Tagliacarne, che hanno curato l’intera metodologia statistica e la validazione delle fonti. Il risultato è una sintesi che permette di confrontare le performance delle tre province con quelle dell’intera Liguria, ma anche con gli indicatori nazionali, offrendo così una prospettiva comparativa di alto valore.

I settori analizzati: popolazione, lavoro, produzione e oltre

Il corpo centrale del rapporto è suddiviso in capitoli tematici che esaminano la economia provinciale sotto molteplici ottiche. La sezione demografica pone l’accento su evoluzioni della popolazione, migrazioni interne ed esterne, e sull’età media dei residenti, elementi chiave per valutare la sostenibilità del mercato del lavoro. Il capitolo sul mercato del lavoro fornisce dati su occupazione, disoccupazione, tipologie contrattuali e competenze più richieste, evidenziando le differenze tra le tre aree di studio.

Agricoltura, industria e artigianato

Nel segmento produttivo, il rapporto dedica ampio spazio all’agricoltura alla industria e all’artigianato con tabelle che mettono in evidenza il valore aggiunto, le esportazioni e gli investimenti in innovazione per ciascuna provincia. La parte relativa alla cooperazione e al commercio estero analizza le relazioni commerciali con i principali partner, mentre il capitolo sull’economia del mare esplora l’impatto delle attività marittime e portuali su crescita e occupazione.

Come accedere al documento e consultare le edizioni precedenti

Una volta presentato, il Rapporto Economia Provinciale 2025 sarà disponibile per il download sul sito della Camera di Commercio, nella sezione dedicata ai pubblici documenti. Gli interessati potranno richiedere copie cartacee su semplice richiesta via email. Per chi desidera confrontare i risultati con le analisi degli anni precedenti, è possibile accedere all’archivio che conserva le edizioni del 2024, 2023 e 2022, ognuna suddivisa per provincia e fornita in formato PDF con dimensioni contenute, facilitando così il download anche su dispositivi mobili.

L’appendice “Tabelle statistiche”, curata dall’Ufficio Informazione Economica della Camera, completa il lavoro fornendo dati grezzi e serie storiche utili a ricercatori e professionisti del settore. Grazie a questa ricchezza di informazioni, il rapporto si pone come una risorsa indispensabile per pianificare strategie di sviluppo locale, indirizzare investimenti pubblici e privati, e migliorare la competitività delle province liguri nel prossimo quinquennio.