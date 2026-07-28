I costi per aprire un parrucchiere da donna a Milano

Aprire un salone di parrucchiere da donna a Milano significa entrare in uno dei mercati più competitivi e dinamici della città.

Qui l’immagine conta, la qualità è un requisito imprescindibile e la clientela è abituata a standard elevati.

In zone come Bicocca, dove residenziale e vita universitaria si intrecciano, un parrucchiere in zona Bicocca Milano può diventare un punto di riferimento per chi cerca servizi professionali e continuità.

Prima di arrivare a questo traguardo, però, è fondamentale conoscere quali sono i costi da affrontare e pianificare con attenzione il budget iniziale, così da partire con basi solide e ridurre il rischio di imprevisti.

La panoramica generale

Stabilire un costo preciso non è semplice, perché l’investimento varia in base alle caratteristiche del progetto e agli obiettivi dell’imprenditore. Dalla scelta del locale fino alle attrezzature, passando per il personale e la promozione dell’attività, ogni voce contribuisce a determinare il budget complessivo.

I principali fattori che incidono sui costi sono:

zona e metratura del locale

livello delle attrezzature

interventi di ristrutturazione

requisiti professionali e burocratici

personale

marketing e comunicazione

gestione dei primi mesi di attività

In media, l’investimento iniziale può variare da 25.000 a oltre 80.000 euro, a seconda dell’ambizione del progetto e della qualità dei servizi che si desidera offrire.

Il locale: affitto, metratura e posizione

La scelta del locale rappresenta una delle decisioni più importanti, sia dal punto di vista economico sia da quello strategico. La posizione influenza infatti non solo il costo dell’affitto, ma anche la visibilità del salone e la possibilità di attrarre nuovi clienti.

A Milano, i prezzi cambiano sensibilmente da quartiere a quartiere:

Zone centrali o ad alto passaggio: affitti generalmente superiori a 1.800-2.500 € al mese .

affitti generalmente superiori a . Zone residenziali come Bicocca: canoni più equilibrati, tra 900 e 1.500 € al mese , con buona visibilità e una clientela stabile.

canoni più equilibrati, tra , con buona visibilità e una clientela stabile. Metratura ideale: tra 40 e 80 mq, sufficiente per ospitare un salone con 3-5 postazioni.

A questi importi vanno aggiunti gli eventuali lavori di ristrutturazione, che possono richiedere un investimento compreso tra 8.000 e 25.000 euro, in base alle condizioni del locale e al livello di personalizzazione desiderato.

Attrezzature e arredi: la voce che incide di più

Dopo il locale, l’acquisto delle attrezzature rappresenta una delle spese più consistenti. Scegliere prodotti professionali significa offrire un servizio di qualità, migliorare il comfort della clientela e garantire una maggiore durata degli strumenti nel tempo.

Tra le principali dotazioni troviamo:

postazioni con specchi e sedute professionali

lavatesta ergonomici

carrelli e strumenti tecnici

phon, piastre e arricciacapelli professionali

sterilizzatori, asciugamani e prodotti tecnici

arredi per reception e zona attesa

Per arredare e attrezzare completamente un salone è consigliabile prevedere una spesa compresa tra 10.000 e 30.000 euro, variabile in funzione del numero di postazioni e della qualità dei materiali scelti.

Iter burocratico e requisiti professionali

Oltre agli aspetti economici, è indispensabile rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa. Una corretta gestione della parte burocratica permette di avviare l’attività senza ritardi o problemi amministrativi.

Tra gli obblighi principali rientrano:

apertura della Partita IVA

scelta del codice ATECO corretto

SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

possesso dei requisiti professionali (qualifica di parrucchiere o direttore tecnico)

(qualifica di parrucchiere o direttore tecnico) eventuale adeguamento degli impianti

assicurazioni obbligatorie

contributi previdenziali

Nel complesso, le spese burocratiche, tra consulenze, permessi e pratiche amministrative, possono oscillare tra 1.000 e 3.000 euro.

Personale: dipendenti, collaboratori e formazione

C’è poi il discorso relativo alla qualità del servizio che dipende in larga parte dalle persone che lavorano all’interno del salone. Per questo motivo è importante considerare non solo il costo del personale, ma anche la formazione continua e l’aggiornamento professionale, elementi fondamentali in un settore in continua evoluzione.

Le principali voci di spesa comprendono:

stipendi e contributi

formazione continua

aggiornamento tecnico

eventuali collaborazioni esterne

Indicativamente, per un salone di dimensioni medie il costo parte da 1.200-1.600 euro al mese per ogni dipendente, ai quali si aggiungono contributi e altri oneri previsti dalla normativa.

Prodotti, forniture e gestione dei primi mesi

L’avvio dell’attività è una fase particolarmente delicata. Nei primi mesi è necessario sostenere le spese correnti anche se il numero dei clienti non è ancora sufficiente a garantire entrate costanti. Disporre di una riserva economica consente di affrontare questa fase con maggiore serenità.

Tra le spese più comuni rientrano:

prodotti professionali (colorazioni, trattamenti, shampoo e maschere)

(colorazioni, trattamenti, shampoo e maschere) materiali di consumo

utenze

software gestionale

marketing e comunicazione

eventuali promozioni di lancio

Per affrontare i primi 3-6 mesi di attività è consigliabile prevedere un budget compreso tra 5.000 e 10.000 euro.

Marketing e visibilità: un investimento indispensabile

In una città competitiva come Milano, offrire un buon servizio non basta. Infatti è fondamentale far conoscere il salone e costruire un’immagine riconoscibile, capace di trasmettere professionalità e affidabilità fin dal primo contatto.

Gli investimenti iniziali, in questo caso, possono riguardare:

branding e immagine coordinata

sito web professionale

gestione dei social network

campagne pubblicitarie locali

recensioni online e presenza sulle mappe

collaborazioni con le attività del quartiere

Un investimento iniziale compreso tra 1.000 e 4.000 euro permette di partire con una visibilità adeguata e di iniziare a costruire una clientela fidelizzata.

Perché Bicocca è una zona strategica per aprire un salone da donna

Tra i quartieri più interessanti di Milano, Bicocca rappresenta una scelta particolarmente strategica per chi desidera aprire un salone. La presenza di famiglie, studenti universitari e professionisti crea un bacino di utenza ampio e diversificato, con una domanda costante durante tutto l’anno.

Un parrucchiere in zona Bicocca Milano può intercettare una clientela attenta alla qualità, alla comodità e alla continuità del servizio. In questo contesto il salone non è soltanto un luogo dedicato alla cura dei capelli, ma diventa un punto di riferimento del quartiere, favorendo relazioni durature e un elevato livello di fidelizzazione.