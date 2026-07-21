Social network e minori: il Messico cerca un approccio condiviso

Il Messico avvia un percorso partecipativo per regolamentare l'uso dei social network e dei dispositivi digitali tra i minori, coinvolgendo famiglie, docenti e istituzioni.

Il governo messicano ha intrapreso un’iniziativa senza precedenti per affrontare l’impatto dei social network e dei dispositivi digitali sui minori. Con l’obiettivo di creare una legge condivisa, il governo ha avviato una serie di forum regionali che coinvolgono famiglie, docenti e istituzioni scolastiche. Questa iniziativa, promossa dalla presidente Claudia Sheinbaum mira a costruire un consenso sociale basato su evidenze scientifiche, con un focus specifico sugli impatti della tecnologia sulla salute mentale sulle dipendenze e sui disturbi del sonno dei giovani.

L’iniziativa è stata lanciata in risposta alla crescente preoccupazione per l’uso eccessivo dei dispositivi digitali tra gli adolescenti. Secondo i dati, il 90% degli adolescenti messicani naviga regolarmente in rete, rendendo urgente la necessità di regolamentare l’uso dei social network e dei dispositivi digitali. Il governo ha scelto di non imporre restrizioni unilaterali, preferendo invece un approccio partecipativo che coinvolga attivamente la società.

Forum regionali e consultazioni pubbliche

Il processo legislativo si apre con una serie di forum regionali coordinati dal Ministero dell’Istruzione Pubblica (SEP) volti a raccogliere le opinioni di genitori, tutori, dirigenti e insegnanti. Questi forum rappresentano un passo fondamentale per creare un quadro normativo armonizzato a livello nazionale. Attualmente, 16 stati messicani hanno già implementato divieti sull’uso dei cellulari nelle scuole, ma la nuova legge federale mira a fornire un quadro unico che possa integrare o sostituire le normative locali esistenti.

Le consultazioni iniziano con una serie di appuntamenti chiave già fissati nel calendario istituzionale del 2026. Il percorso prevede una progressione geografica e tematica che mira a coprire le diverse realtà del Paese. Tra le date fondamentali per il monitoraggio del processo ci sono il 19 agosto 2026 per il primo forum regionale a Nuevo León il 3 settembre 2026 per il secondo forum regionale in Chiapas e il 17 settembre 2026 per il terzo forum regionale nello Stato di Guerrero.

Impatto sulla scuola e sui docenti

Per il personale scolastico e i dirigenti, il cambiamento più significativo risiede nel passaggio da una logica puramente proibitiva a una di educazione digitale. Il governo sottolinea che l’obiettivo non è ‘fermare l’orologio’ tecnologico, ma promuovere consapevolezza. I docenti saranno chiamati a collaborare nella creazione di ambienti protetti, dove la tecnologia non sia solo bandita, ma gestita attraverso la conoscenza dei rischi e la promozione di alternative fisiche e sociali.

Le famiglie, dal canto loro, saranno oggetto di campagne di sensibilizzazione sugli impatti dell’uso prolungato dei dispositivi (che può arrivare fino a 8 ore al giorno) sullo sviluppo dei figli. La strategia prevede che le scuole diventino centri di mediazione, dove i genitori possano ricevere supporto per gestire la socialità dei giovani in un mondo sempre più connesso. Si prevede che la futura normativa includerà linee guida per la protezione della salute mentale, cercando di bilanciare il diritto all’accesso alle informazioni con il dovere di tutela della crescita dei minori.

Cosa cambia concretamente per la comunità scolastica

In termini operativi, la transizione verso la nuova legge federale comporterà diverse azioni pratiche per chi lavora e studia nelle scuole. Le scuole che attualmente applicano regole diverse sui cellulari potrebbero dover adeguarsi a un standard nazionale unico semplificando la gestione amministrativa. I programmi scolastici potrebbero integrare moduli specifici sulla prevenzione delle dipendenze digitali e sull’igiene del sonno.

Le istituzioni scolastiche saranno incoraggiate a promuovere attivamente i giochi tradizionali e le attività fisiche come strumenti di contrasto all’isolamento digitale. Saranno previsti spazi di dialogo più strutturati per formare le famiglie sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e dei social network. È importante sottolineare che, ad oggi, il testo definitivo della legge non è ancora stato redatto e la proposta è ancora in fase di consultazione pubblica.