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27 Luglio 2026

Brent a 86,99$, il petrolio guida la ripresa delle materie prime

Brent a 86,99$, +2,33%: il petrolio trainante, WTI a 84,38$, oro fermo. Dati U.S. Energy Information Administration

· · 1 min
Brent a 86,99$, il petrolio guida la ripresa delle materie prime

Il petrolio torna a brillare. Il Brent, dopo un periodo di stasi, ha ripreso quota con decisione, raggiungendo 86,99$, in rialzo del 2,33%. Un movimento che contrasta con la relativa calma dell’oro, fermo a 4076,9$ senza variazioni significative.

Il WTI, pur seguendo la stessa direzione, mostra un incremento più moderato, attestandosi a 84,38$, con un aumento dell’1,14%.

La divergenza tra i due benchmark del petrolio è un segnale interessante: mentre il Brent riflette una domanda più robusta, il WTI sembra risentire di fattori locali. L’oro, invece, continua a navigare in acque calme, senza slanci né cedimenti.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.

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