Creator economy: ricavi, nuovi studi e l’effetto sui brand

Il mondo dei creator ha raggiunto oltre 1 miliardo di dollari di ricavi complessivi, con imprenditori digitali che lanciano studi, film e piattaforme: un panorama che in Italia vale 425 milioni di euro e mostra dinamiche diverse per celebrity e creator più piccoli

L’ecosistema dei creator è diventato un motore economico autonomo: dal superamento del miliardo di dollari di fatturato globale alla riorganizzazione delle imprese personali, la transizione da semplici autori digitali a imprenditori completi è ormai evidente. Questo articolo analizza i numeri globali più significativi, alcuni casi emblematici di creator che hanno costruito business multiprodotto e i segnali emersi nel mercato italiano dell’influencer marketing.

Le trasformazioni non sono solo di immagine: cambiano i modelli di ricavo, la natura delle produzioni e le relazioni coi brand. In questo contesto acquisiscono peso elementi come la diversificazione dei ricavi la costruzione di studi di produzione interni e l’espansione verso mercati come il cinema, lo streaming e la finanza personale.

Ricavi globali e casi emblematici: dai numeri alle strategie

La classifica dei top creator ha segnato un punto di svolta: i 50 influencer più potenti hanno generato complessivamente circa 1,02 miliardi di dollari di ricavi, un aumento del 20% rispetto all’anno precedente e dell’80% dalla prima edizione del 2026. Questo salto non è solo statistico: alcuni protagonisti hanno costruito vere e proprie strutture aziendali.

MrBeast: dall’intrattenimento ai prodotti e alla finanza

Jimmy Donaldson, noto come MrBeast ha trasformato contenuti spettacolari in un gruppo diversificato, con canali che totalizzano centinaia di milioni di iscritti e miliardi di visualizzazioni. La sua holding gestisce media, food business (Feastables e Lunchly), strumenti di analisi e licensing per prodotti; valutazioni di mercato hanno stimato l’azienda a più miliardi. La strategia include anche lo streaming con show come Beast Games su piattaforme a pagamento e l’espansione verso la finanza personale attraverso acquisizioni di app educative per adolescenti.

Dhar Mann, Mark Rober e altre espansioni verso il cinema e la tv

Altri creator hanno portato i loro format oltre i social: Dhar Mann ha costruito uno studio digitale con centinaia di dipendenti e ha siglato accordi per produrre drammi verticali; Mark Rober e figure educational hanno contratti con grandi piattaforme di streaming. Film tratti da web series o progetti low budget ideati da creator hanno registrato incassi importanti, dimostrando che il modello digitale può competere con l’industria tradizionale.

Situazione italiana: numeri, trend e il caso Ferragni

In Italia la creator economy vale ormai circa 425 milioni di euro con una crescita del 10,4% rispetto all’anno precedente. L’analisi dei compensi mostra una polarizzazione: cala il valore delle cosiddette Celebrity (profili con oltre 1 milione di follower) mentre aumentano opportunità e engagement per creator di dimensioni medie e piccole.

Dinamiche di mercato e preferenza per community più verticali

Le aziende manifestano una maggiore attenzione al rischio reputazionale e al ritorno sull’investimento, privilegiando creator con community più settoriali e affini al prodotto. Ne deriva un calo dei compensi per grandi profili sulle principali piattaforme e una crescita dei guadagni per micro e mid-tier, che risultano più efficaci per campagne profilate.

Bilanci e ristrutturazione: il caso delle società legate a Chiara Ferragni

Le società controllate dall’imprenditrice digitale hanno mostrato segnali di ripresa dopo una fase critica: una società ha chiuso l’anno con ricavi pari a 2,7 milioni di euro (+25% rispetto all’anno precedente) e una perdita ridotta a circa 65 mila euro con un ebitda in sostanziale pareggio. L’altra società ha registrato ricavi per circa 1,4 milioni di euro (+40%) e una perdita migliorata a circa 800 mila euro. Debiti complessivi sono scesi in modo significativo e il socio unico ha manifestato la disponibilità a supportare finanziariamente le attività, mentre il contesto commerciale è migliorato dopo eventi giudiziari che avevano condizionato i rapporti con i brand.

Questi numeri illustrano come, anche in Italia, i creator possano trasformare la visibilità in progetti economicamente sostenibili, se accompagnati da gestione finanziaria rigorosa e ristrutturazione aziendale. Allo stesso tempo emergono tensioni tra dimensione follower e valore economico reale: non sono i numeri assoluti degli iscritti a garantire la redditività, ma la qualità della relazione con la community e la capacità di monetizzare attraverso molteplici canali.