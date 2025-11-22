Credem Regala Buoni Amazon ai Nuovi Clienti del Conto Online!

Nel contesto attuale, molti italiani si trovano a fare acquisti online, e piattaforme come Amazon sono diventate una consuetudine.

In questa atmosfera di consumismo, è sempre gradito ricevere un supporto extra, come i buoni regalo. A tal proposito, Credem Banca ha lanciato un’interessante iniziativa che consente ai nuovi clienti di ottenere fino a 200 euro in buoni Amazon.

Modalità di partecipazione alla promozione

Il primo passo per accedere a questa opportunità è l’apertura del conto corrente online Credem Link. Per partecipare, è necessario utilizzare il codice promozionale BONUS200 al momento della registrazione. Aprire il conto richiede solo pochi minuti e la scadenza per aderire alla promozione è fissata per il 30 novembre.

Condizioni per ottenere i buoni

Al termine dell’apertura del conto, i nuovi clienti possono ricevere due buoni Amazon del valore di 100 euro ciascuno. Il primo buono sarà disponibile al raggiungimento di un importo minimo di 2.000 euro di spese effettuate con la carta di debito entro il 31 marzo 2026. Il secondo buono sarà accreditato a coloro che accrediteranno lo stipendio o la pensione e spenderanno almeno 1.000 euro tra aprile e giugno 2026.

Vantaggi del conto Credem Link

Il conto Credem Link rappresenta un’opportunità non solo per ottenere buoni regalo, ma offre anche numerosi vantaggi. Si tratta di un conto senza canone, che include un servizio di Internet banking completo e la possibilità di avere un consulente dedicato in filiale. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di carte di debito, come la Credemcard internazionale Mastercard, utilizzabile anche all’estero, oppure la Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, limitata all’Italia.

Requisiti per l’apertura del conto

Per aprire il conto Credem Link online, sono necessari alcuni documenti. È sufficiente presentare un documento d’identità valido o utilizzare l’identità digitale SPID. Inoltre, è necessario disporre di una connessione a Internet e di un dispositivo con videocamera per il riconoscimento tramite video selfie.

Tempistiche per la ricezione dei buoni

La promozione Credem sarà valida fino al 30 giugno 2026 per coloro che apriranno un conto Credem Link entro il 30 novembre 2025. Dopo la chiusura contabile, prevista per il 30 settembre 2026, i buoni Amazon saranno inviati entro tre mesi all’indirizzo email fornito in fase di registrazione. Questo garantirà che i nuovi clienti ricevano i loro buoni entro la fine dell’anno.

Aprire un conto corrente online con Credem rappresenta un’opportunità vantaggiosa per gestire le finanze e ottenere buoni regalo da utilizzare su Amazon.