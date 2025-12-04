Credem Regala Buoni Amazon per Nuovi Conti Correnti: Scopri Come Ottenerli!

Con l’arrivo del periodo natalizio, Credem ha lanciato una nuova iniziativa dedicata ai suoi nuovi clienti.

L’offerta consente di ottenere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon per chi decide di aprire un conto online Credem Link. Questa promozione è valida fino al 21 gennaio 2026, offrendo un’ottima opportunità per chi desidera gestire le proprie finanze in modo semplice e conveniente.

Come funziona la promozione

Per partecipare all’offerta, gli utenti devono aprire il conto Credem Link e inserire il codice promozionale CREDEM200. Una volta attivata la carta di debito associata al conto, si potrà accedere alla promozione. È importante notare che i premi sono alternativi e non cumulabili, quindi i clienti dovranno scegliere tra diverse opzioni di buoni regalo.

Scadenza e premi disponibili

La scadenza per partecipare all’iniziativa è fissata al 21 gennaio 2026. Una volta completata l’apertura del conto, i premi verranno consegnati entro tre mesi dalla chiusura contabile dell’operazione, prevista per il 15 maggio 2026. Ciò consente ai clienti di pianificare le loro spese natalizie con anticipo, sapendo di poter contare su un buono regalo di valore.

Vantaggi del conto Credem Link

Il conto Credem Link si distingue per il suo canone zero e per l’accesso a un servizio di Internet Banking completo. Gli utenti possono gestire le proprie finanze in modo autonomo tramite un’app intuitiva, senza rinunciare al supporto di un team di consulenti disponibili sia in filiale che da remoto. Inoltre, gli utenti possono scegliere tra due tipologie di carta di debito, a seconda delle loro necessità.

Dettagli sulle carte di debito

La promozione include una carta di debito Mastercard, gratuita per il primo anno, e una carta su circuito PagoBancomat, che rimane gratuita anche dopo il primo anno. Questa flessibilità consente ai clienti di personalizzare la propria esperienza bancaria in base alle proprie esigenze.

Dettagli sulla promozione

Grazie alla possibilità di ottenere buoni regalo Amazon fino a 200 euro, i nuovi clienti possono rendere le loro festività ancora più speciali.