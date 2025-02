Crescita dell’intelligenza artificiale in Italia: opportunità e sfide

Il mercato dell’intelligenza artificiale in Italia

Il mercato italiano dell’intelligenza artificiale è destinato a superare il miliardo di euro entro il 2025, con una proiezione che prevede un incremento significativo, passando da 909 milioni nel 2024 a 1,18 miliardi (+34%). Questa crescita è stata evidenziata da Anitec-Assinform durante l’evento “Generative AI: Da Visione a Valore per la Crescita dei Player Tech e dei loro Clienti” tenutosi a Milano. I settori che trainano questa espansione sono principalmente le banche e le telecomunicazioni, che stanno investendo in tecnologie innovative per migliorare i loro servizi e ottimizzare i processi.

Le sfide della pubblica amministrazione

Nonostante le prospettive positive, la pubblica amministrazione italiana sembra rimanere indietro, con una spesa per intelligenza artificiale che non supera i 40 milioni nel 2024. Questa stagnazione è attribuibile a una mancanza di competenze e infrastrutture adeguate. Inoltre, molte aziende faticano a monetizzare gli investimenti in intelligenza artificiale generativa, con solo il 42% delle imprese che riesce a capitalizzare i benefici di queste tecnologie. Questo scenario evidenzia la necessità di un cambiamento culturale e di un investimento mirato nella formazione e nello sviluppo delle competenze.

Prospettive future e casi virtuosi

Le proiezioni indicano che la spesa per intelligenza artificiale in Italia potrebbe raddoppiare nei prossimi tre anni, avvicinandosi ai 2 miliardi nel 2027. Sebbene i numeri italiani siano ancora lontani da quelli degli Stati Uniti, che nel 2023 hanno superato i 67 miliardi di dollari in spese private, ci sono segnali incoraggianti. Per la prima volta, l’Italia vanta due super-calcolatori tra i primi dieci al mondo per potenza, il che rappresenta un passo avanti significativo nel campo della tecnologia. Inoltre, aziende come Prysmian stanno già ottenendo ritorni elevati dai loro investimenti in AI, dimostrando che è possibile ottenere risultati tangibili anche in un contesto di adozione limitata.

In conclusione, mentre il mercato dell’intelligenza artificiale in Italia mostra segni di crescita, è fondamentale affrontare le sfide esistenti per garantire che il paese possa competere a livello globale. Investimenti in infrastrutture, formazione e sviluppo delle competenze saranno cruciali per sfruttare appieno il potenziale dell’intelligenza artificiale e trasformare le opportunità in successi concreti.